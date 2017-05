En giras por Tabasco no hablo de mi futuro político, aclara el líder de la Jucopo, José Antonio de la Vega

Destacó la labor que ha realizado en sus giras de trabajo por los municipios de todo el territorio estatal

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

“Hay que estudiar, hay que estudiar”, reiteró el diputado José Antonio De la Vega Asmitia ante los cuestionamientos de la prensa que hacían eco de las declaraciones de vestíbulo del ex gobernador Manuel Andrade Díaz, respecto a las reuniones y conferencias que realiza como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en diversos municipios de la entidad.

“Para poder dar tantas conferencias hay que ponerse a estudiar. Y eso es lo que hago. En mis ratos libres, estudio para poder aportar conocimientos a los muchachos de las universidades”, y a la ciudadanía en general, respondió el legislador antes de participar en la primera sesión extraordinaria del Congreso estatal.

Luego de recordar que la Legislatura 62 al Congreso estatal recibió 220 iniciativas de su precedente que por no tener materia o por falta de técnica legislativa, fueron archivadas, a pregunta de los reporteros de la fuente volvió a incluir en su discurso la narrativa relacionada a sus actividades fuera de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

En los recorridos por los municipios, explicó, “no hablo de cuestiones de política a futuro; no hablo de la gubernatura. Hablo de cuestiones del partido, de cómo nos organizamos dentro del partido”, declaró.

En seguida, De la Vega Asmitia reiteró que a invitación de las autoridades de diversas universidades públicas y privadas de Tabasco –por ejemplo, citó, la UJAT, UPCH, UAG…los institutos tecnológicos–, en lo que va de “enero para acá”, ha impartido alrededor de 22 conferencias.

A una pregunta que incluyó la crítica del diputado Andrade Díaz, el coordinador de la bancada del PRD, ripostó: “Hay que informarse bien porque de nada sirve decir eso si no se analiza el contexto de mis reuniones en los municipios”.

Acto seguido ilustró con su reunión con mujeres indígenas: “Me pidieron que presentara una iniciativa de ley, y lo hice. Los jóvenes me pidieron una iniciativa para que los ayuntamientos tuvieran una unidad de atención a la juventud, y lo hice. Mi trabajo es correspondiente al trabajo legislativo”, enfatizó.

Y como colofón, sugirió a sus inquisidores: “Hay que estudiar, hay que estudiar…”