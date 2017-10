En el PRI no hay cargos para todos

El presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria calificó como acertada la convención de delegados, pues los priistas “no sabemos competir”, afirma

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“No sabemos competir, por eso es mejor que se haga mediante la convención de delegados o consejo político la designación de nuestros candidatos”, estableció de entrada el presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria de la dirigencia local del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Morales Mateos, pero ello no implica “que se vaya a elegir a candidatos erróneos, pues sería un problema serio”.

En este sentido, el ex diputado local de este organismo mencionó que mientras no se sepa competir en una elección abierta y aceptar resultados, “siento que el método que eligió el partido, es la mejor de las opciones”.

No negó que se pueda presentar desbandada de militantes. “Como en todos los partidos, se inconforman, se molestan, los que se tengan que ir que se vayan. Yo soy de la opinión que, para limpiar al PRI, hay que zamarrear la mata para que se caigan los que estén muy pasado de maduros y podridos de una vez y los que se quieran quedar que se queden”.

Precisó que “no siempre va haber para todos, no hay cargos para todos, tienen que ser algunos, en mi caso yo me he tenido que aguantar varias veces, pero el chiste es estar ahí, de eso se trata, no nada más hacerle lo mismo al PRI como al nopal que nada más cuándo tiene tuna lo visitan, eso no se vale, se debe de estar en las buenas y en las malas”, manifestó.

Gina y Benito, los más competitivos

Hizo un llamado a su partido para tener mucho cuidado a la hora de elegir a sus candidatos y fijarse que sean competitivos, al considerar a la diputada federal, Georgina Trujillo y Benito Neme como buenas propuestas, pues de Ady García no le ve futuro porque se ha encargado de despotricar al partido.

“En todos los partidos hay molestia cuándo sale alguien, hay unos partidos que designan nada más con el dedazo a su candidato y uno y dos se molestan y se van y ya no pasa nada, pueden ganar o pueden perder, lo que si te digo es que tenemos que tener mucho cuidado, elijamos candidatos competitivos”.