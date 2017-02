Empresarios y políticos firman pacto

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCEET) Agustín Rodríguez, dejó en claro que firmó el pacto de unidad con Morena derivado a que se busca coadyuvar el desarrollo del estado y del país, en donde hizo entrega del documento donde se establecen las pautas para el crecimiento del Estado de Tabasco.

De igual forma, el ex secretario de gobierno César Raúl Ojeda Zubieta, dejó en claro que tiene congruencia política, que evidentemente estará luchando junto con Andrés Manuel López Obrador para hacerlo presidente la República, Y que no tiene temor absolutamente a nada.

En este sentido, Agustín Rodríguez dice el empresario que le presentó e hizo entrega a Andrés Manuel López Obrador durante el mitin que se realizó este domingo en Villahermosa, del documento donde establece los compromisos y las acciones a seguir por parte del sector empresarial para el desarrollo del Estado de Tabasco.

De igual forma, César Raúl Ojeda Zubieta ex secretario de gobierno destacó claramente que esta firma de acuerdo por unidad, es para sacar adelante al país, a Tabasco, y sobretodo, llevar a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.