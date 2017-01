Empresarios exigen mayor vigilancia

Ante las elevadas pérdidas que se han tenido por los saqueos, exigen se trabaje para garantizar la seguridad de los comercios en el estado

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Con pérdidas millonarias incuantificables hasta este momento, según reportes de dirigentes obreros y gerentes de tiendas comerciales saqueadas en estos últimos días por vándalos pretextando el gasolinazo, es como cierra la semana en Tabasco en torno a esta situación, donde evidentemente las tiendas comerciales exigen al gobierno del Estado, al Federal un mayor resguardo y que ello puede inhibir a las inversiones posteriores.

En este sentido, hasta este momento en datos oficiales, solamente se tiene 17 personas detenidas y ya consignadas ante las autoridades; 15 de estos provenientes del municipio de Macuspana, ello después de los hechos vandálicos del pasado miércoles en la noche y madrugada del jueves, en dónde realizaron acciones ilegales en diversos centros comerciales de la localidad; así como dos aquí en el municipio de Centro, en Villahermosa acusados de estar vandalizando una tienda en el periférico de esta ciudad capital.

Ante esta situación, los gerentes de las tiendas comerciales Chedraui, Del Sol, Walmart así como las tiendas de conveniencia, no solamente en Villahermosa sino en los 17 Municipio del Estado, han exigido a las autoridades mayor vigilancia en estos sitios, ya que evidentemente los vándalos que llegan, arrasan con todo sin preocuparse de absolutamente nada, y puede generar violencia y agresiones a la propia plantilla trabajadora.

Sin tener datos oficiales, Edgar Azcuaga Cabrera, dirigente de la Federación de Trabajadores y Obreros Tabasqueños (FTOT) indicó claramente que las pérdidas son millonarias, tanto de los productos que fueron robados, sustraídos y hasta echados a perder, como de las ganancias que debe obtener las tiendas comerciales y departamentales, pues al cerrar a las ocho de la noche, tres horas antes del cierre normal, por lo cual las pérdidas son en incuantificables en todos los aspectos.

Indicó además el dirigente obrero, que se llegó a un acuerdo entre los sindicatos y los gerentes de las diversas tiendas comerciales y de las plazas como las Américas, Europlaza, Plaza Cristal, Plaza Sendero, de que se cerrarían los negocios a las ocho de la noche para evitar actos vandálicos y de agresiones contra los trabajadores, en donde dijo además, que se tienen reportes de hechos violentos en contra de repartidores de gas, de despachadores de gasolina, quiénes han sido agredidos por estas personas, quienes buscan, supuestamente, exigir detener el gasolinazo.

No se violentará la ley

Gustavo Rosario Torres, señaló en rueda de prensa después de los sucesos en Macuspana que no se permitirá absolutamente nada que se viole la ley, que Tabasco no es la ley de la selva y que evidentemente se tiene que respetar absolutamente todo el estado derecho.

Y como lo señaló el gobernador Arturo Núñez Jiménez, en una entrevista con los medios, que se respeta la libre manifestación de los tabasqueños que se encuentran inconformes ante el alza del combustible, pero de ninguna manera aquellos que detectando esta situación violenten el estado de derecho, y eso no se va a permitir absolutamente nada.