Empleo sin distinción alguna

Martha Lilia López, titular del patronato, destacó la labor que ya se ha realizado para atender las exigencias de la población

El Sistema DIF Tabasco, en esfuerzo compartido con las dependencias del Gobierno del Estado, capacita a funcionarios públicos, trabajadores, personas de la sociedad civil y a jóvenes de Cambia Tu Tiempo en cuestiones relacionadas con la discapacidad, manifestó la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López de Núñez, durante el programa Familia DIF, Nuestra Familia.

Como invitadas especiales a esta transmisión radiofónica, participaron Carme Llorens Pujós, de la Fundación Aura de Barcelona, y Teresa Águilasocho Montoya, fundadora de la Asociación Familia, Salud y Desarrollo en Síndrome de Down de Monterrey, Nuevo León.

Llorens Pujós, explicó que Aura significa viento favorable, y en este caso constituye una fundación sin ánimo de lucro que comenzó con ayudas públicas y ahora con tiene el respaldo de la iniciativa privadas. Atendemos a unas 200 personas con discapacidad, principalmente Síndrome de Down, a quienes les damos apoyos en su etapa laboral que inicia a los 18 años, y hemos llegado a preparar a personas de más de 40 años, indicó.

Iniciamos con el impulso laboral, luego surgió un proyecto de vida de forma independiente, después se impulsó ser auto-gestores, mientras que Aura Vital es el último programa que se hizo para dar seguimiento a quienes ya se jubilaron, comentó; el proyecto es muy ambicioso y busca ayudar a las personas con discapacidad intelectual a conseguir un empleo bien remunerado, y que la gente sepa que ellos también tienen la capacidad de trabajar apuntó la titular de la Fundación.

Por su parte, Teresa Águilasocho observó que en México tenemos leyes y debemos hacerlas respetar; las personas con discapacidad deben saber que tienen derecho a tener un empleo, que los capacitadores laborales deben incluirlos, y que los empresarios tienen la responsabilidad social de contratar por lo menos a uno de ellos, previa capacitación respecto a las funciones que realizará. Aparte, sus compañeros de trabajo, por solidaridad, deben apoyarlo, abundó.

Como ejemplo de caso exitoso, citó a Melissa, la primera persona con síndrome de Down que estudia la preparatoria en el país, en el TEC de Monterrey, lo que demuestra que cuando se les abre las puertas nadie se las puede cerrar, comentó.

Las invitadas también se refirieron a Adrián, quien labora en el 7Eleven, en Monterrey; él solo fue a solicitar el empleo, lo que nos muestra que todos tienen oportunidades, pero hay que tener actitud para lograrlo.

Labores específicas

En ese contexto, la presidenta de la Fundación Aura comentó que antes de contratar a una persona con discapacidad, el empresario debe reconocer que pueden realizar las tareas específicas que se les asignen; por nuestra parte, damos seguimiento a quienes ya están laborando y se les sigue capacitando para mejorar su desempeño, apuntó.

Águilasocho Montoya valoró que el desarrollo de la familia es básico, y en el caso de Tabasco se está trabajando como ningún otro estado del país, impulsando a este sector vulnerable de la población, interesados en su presente y futuro, y ejemplo de ello lo constituyen la cafetería Cafeto y el taller de protección de las personas ciegas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, por lo que instituciones y organizaciones deben seguir ese camino.