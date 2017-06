Empieza a funcionar Sistema de Justicia Penal

El abogado y cineasta, destacó los grandes beneficios que ahora tiene el sistema de impartición de justicia

El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) empieza a funcionar, porque ahora hay menos inocentes en las cárceles y más jueces en los propios juicios, manifestó el abogado y cineasta Roberto Hernández Ruiz al disertar la conferencia El cine como herramienta de cambio social

El también co-director del documental Presunto culpable, consideró que se deben reforzar las políticas públicas y crear otras para cumplir todos los propósitos delineados en el nuevo esquema, como una Ley Nacional del Policía, capacitaciones permanentes y mejor infraestructura para desarrollar esas tareas.

Al participar en el Foro Estatal para el Fortalecimiento y Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tabasco, Hernández Ruiz compartió su experiencia al filmar el cortometraje mexicano más visto en la historia de nuestro país, seleccionado en el Festival de Cine en Toronto y ganador de un Emmy como mejor investigación periodística en 2010.

Señaló que el filme sirvió para ponernos en los pies de uno de tantos inocentes que existen en las cárceles de nuestro país, que han sido sentenciados injustamente por algo que no hicieron.

En su disertación, mencionó que el año pasado vino a Tabasco a realizar encuestas al Centro de Readaptación Social del Estado (Creset) de Villahermosa y al Centro Penitenciario de Macuspana.

“El Gobernador Arturo Núñez Jiménez me ofreció todo su apoyo para recoger esos datos y entiendo que debo regresar para compararlos, ahora que entró en vigor el nuevo sistema. Es un gobernante sensible, que está atento para hacer los cambios que se necesitan”, subrayó.

Roberto Hernández destacó la experiencia en la materia del secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, quien fue colaborador del actual titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Acusatorio de la PGR, Rommel Moreno Manjarrez, por lo que conoce el tema. “Es un espléndido secretario”, enfatizó.

En su exposición, presentó encuestas de diversos temas del antes y después de la reforma Constitucional Penal del 2008, tomando como muestra al Estado de México y a la Ciudad de México.

No al sindicato

En la sesión de preguntas y respuestas, se pronunció en contra de que los policías formen un sindicato, porque tendrían derecho a huelga y al consumarla se incrementarían los índices delictivos; lo que debemos hacer es entablar mecanismos de diálogo para solucionar problemas laborales, puntualizó.

Poco antes de la conferencia, se transmitió un video sobre la respuesta y cumplimiento del Gobierno de Tabasco a la recomendación 28/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para cerrar nueve cárceles municipales que no reunían los requisitos de atención y readaptación de sus internos.