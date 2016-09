Embajadora de la belleza

Claudia Álvarez fue nombrada embajadora de la campaña Pasarela de la Belleza 2016

Ciudad de México

Notimex

La actriz mexicana Claudia Álvarez fue nombrada embajadora de la campaña Pasarela de la Belleza 2016.

Si bien la protagonista de la telenovela “Simplemente Maria” no interviene en ninguna producción televisiva debido a que está muy ocupada con los preparativos de su boda, decidió darse un poco de tiempo para formar parte de esta iniciativa.

“Me siento una mujer muy afortunada, me ha tocado tener proyectos en los que me he visto realizándome y hacer lo que más me gusta. Gracias a esos proyectos me han llegado otros como ahora con esta campaña de Walmart”, expresó en conferencia de prensa.

Claudia recordó que como actriz tiene gran responsabilidad, ya que mucha gente la ve por televisión, y por ello ha tratado siempre de mostrarse muy natural y, al sentirse identificada con la marca, no dudó en aceptar la propuesta.

“Lo más importante es ser feliz y si eres feliz te va a ir bien en la vida. Vamos a estar en radio, televisión y en tiendas haremos un par de eventos para compartir con los clientes”.

La Pasarela de la Belleza 2016, que está dirigida a todos los clientes de la cadena comercial, iniciará el 5 de octubre y permanecerá vigente hasta el 2 de noviembre, con una gran variedad de productos de belleza, entre ellos artículos exclusivos, a precios bajos.

“Es un proyecto increíble y le dará a mucha gente la oportunidad de encontrar su estilo con tantos productos”, concluyó la actriz.

Álvarez se convierte así en la nueva embajadora, luego de que la conductora Marisol González y su esposo Rafa Márquez, así como la actriz Luz María Zetina recibieran dicho nombramiento en ediciones pasadas.