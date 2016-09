El Tri es grande. Se mantiene su credibilidad, asegura Cantú

Previo a la salida del combinado “azteca” a El Salvador, donde este viernes enfrentará al equipo local en las eliminatorias de la Concacaf, el directivo manifestó que un tropiezo como el 7-0 ante Chile es parte de la vida y que servirá para mejorar

Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que pese al doloroso revés ante la selección de Chile, el proyecto del técnico Juan Carlos Osorio frente al equipo de México está más firme que nunca.

“La credibilidad yo creo que no se perdió porque creemos en lo que hacemos, la verdad que mis respetos a la afición porque es fiel, obviamente sabemos que cualquier derrota les duele tanto como a nosotros y en ese sentido también sabemos que somos humanos y sabemos perdonar, hay que seguir adelante para poder continuar mejorando”, dijo.

Previo a la salida del combinado “azteca” a El Salvador, donde este viernes enfrentará al equipo local en las eliminatorias de la Concacaf, el directivo manifestó que un tropiezo como el 7-0 ante Chile es parte de la vida y que servirá para mejorar.

“Los tropezones son parte de la vida, creo que si yo dijera que no va a haber errores de aquí en adelante estaría mintiendo porque somos seres humanos, es parte de la vida, sin embargo, son los que más enseñan”.

Añadió que “si hacemos conciencia para nuestro beneficio y convirtiéndolos en experiencias, solamente haciendo conciencia y aprendiendo de ellos es cuando lo haces experiencia”.

Dejó en claro que esa goleada quedará marcada, aunque deben aprovechar el momento en que ocurrió para superarlo, apoyados con todo el equipo.

“Eso es algo que te queda tatuado; sin embargo, no nos podemos quedar ahí, creo que en la medida en la que podamos hacer conciencia de muchas de las cosas que vivimos juntos este grupo, nos puede ayudar a convertirnos en un verdadero equipo”.

Aceptó que el revés fue doloroso y difícil de superar, tanto para aficionados como para jugadores y cuerpo técnico, por lo que, reiteró, deberán “hacerlo una experiencia y construir sobre eso”.

Finalmente, dijo que en los partidos ante El Salvador y Honduras, este viernes y martes, de manera respectiva, los jugadores deberán entregarse al máximo, aunque el Tri ya está calificado al hexagonal de la Concacaf.

“Son dos partidos que parecerían de trámite para nosotros como ustedes lo pueden constatar cualquier juego de la Selección Nacional de México es de vida o muerte en muchos sentidos y creo que la preparación y el entusiasmo, sobretodo de las caras nuevas, el deseo de ser parte de una selección nacional como la mexicana, contagia al grupo y a mí me da mucho gusto”, concluyó.