El reto que AMLO no aceptó

En una guerra de videos en redes sociales, el gobernador lanzó un reto al dirigente nacional de Morena. El tabasqueño respondió: no quiero perder la cartera

Xalapa, Veracruz

Agencias

A través de un video en redes sociales, Miguel Ángel Yunes expuso lo siguiente: “Convocó a Lopez Obrador a debatir mañana domingo por la noche. Espero que el lagarto no le saque”.

Se transcribe el video:

Los discursos de López Obrador en Veracruz cada día son más violentos, lo pintan de cuerpo entero. No propone nada para resolver los problemas de nuestro estado: la inseguridad, el desempleo, los problemas graves de pobreza que tenemos en Veracruz.

Simplemente viene a ofenderme, a agredirme, a decir mentiras acerca de mi persona, a lastimar a mis hijos, a eso viene.

Ya en varias ocasiones lo he convocado a debatir, para que frente a frente me diga lo que me tiene que decir y yo le responda lo que debo responder.

Esa es una forma civilizada de resolver diferencias. Entiendo que la gente ya está harta de esto, hoy me tomé unos minutos para mandarle una comunicación.

Ahorita me voy a Tierra Blanca, explotó un ducto y tengo que estar presente en el lugar.

Le mandé una comunicación invitándolo a debatir en Córdoba mañana cuando termina su gira y, como soy un caballero, en la comunicación le digo cuáles son las preguntas que yo le haría en un debate, se las voy a leer:

1°. Le pregunto ¿De qué vive?

2°. ¿Cuánto pagó de impuestos en los años 2015 y 2016?

3°. ¿En qué trabajan sus hijos mayores de edad?

4°. ¿Cómo resolvería el problema de seguridad pública que vive México?

5°. ¿Por qué agrede López Obrador a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército y a la Marina?

6° ¿Por qué defiende a los huachicoleros, a los que roban combustible?

7°. Ha dicho que la seguridad pública se resolverá sentando a la mesa a todos los actores que participan en el problema. Le pregunto si va a sentar también a la mesa a los cárteles de la delincuencia organizada.

8°. Le pregunto si recibe dinero de la delincuencia organizada para sus actividades públicas y privadas.

9°. Le pregunto ¿Cuántas recaudadoras además de Eva Cadena y Delfina Gómez tiene? Tiene varias más, las voy a dar a conocer.

10°. Le pregunto por último ¿Cuánto le dio Javier Duarte para la campaña de 2016? y ¿Cuánto le dio en años anteriores?

Creo que con un debate así, terminaría toda esta etapa y López Obrador debiera dedicarse ya a otra cosa. Lo que hace es gastar el dinero de los mexicanos en andar haciendo escándalos por todas partes.

Yo no le dedico más de 3 minutos, ahorita me voy a seguir trabajando, trabajo los sábados y domingos; él se dedica a andar difamando a todo el mundo.

Espero que no le saque. ¡No le saques López Obrador! ¡No le saques lagarto!

Mañana nos vemos en Córdoba, debatimos frente a la gente, que esté la televisión, que esté la radio, que estén los medios, que estén las redes, y ahí se verá que lo único que sabes hacer es difamar y es mentirle a los mexicanos y a los veracruzanos.

¡No le saques lagarto! Nos vemos mañana.

Zafo, dijo López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, rechazó asistir al debate que Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, convocó.

“Zafo, no quiero perder la cartera, eres muy ladrón Yunes”, fue la respuesta del tabasqueño para debatir este domingo en Córdova.

En el mitin realizado en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada en Xalapa, respondió que no está dispuesto a debatir con el Yunes Linares, tal como lo expuso en un vídeo en el que incluso le da a conocer las preguntas que le haría este domingo.

“Me pueden llamar Peje pero no soy lagarto. Como decía el tema pega veracruzanos, Salvador Díaz Mirón, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos”.