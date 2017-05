El PRI puede ganar. Pide Miguel Ángel Valdivia confianza a la militancia

Para Miguel Ángel Valdivia de Dios, ex dirigente del PRI en Tabasco, las próximas elecciones serán de triunfo. No estamos muy lejos de regresar al poder”. Señala que las próximas elecciones “serán una batalla entre la regresión y las nuevas expectativas. Entre la pobreza o el de sentar las nuevas bases de crecimiento del estado. El 2017 nos plantea un escenario de enormes desafíos, es un año preelectoral, que será determinante para las elecciones de 2018 y los próximos años del partido. La batalla no será entre el PRI, PRD, Morena o el PAN, la batalla es entre el pasado y el futuro de nuestro estado, expuso.

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Para Miguel Ángel Valdivia de Dios, ex dirigente del PRI en Tabasco, las próximas elecciones serán de triunfo, por eso “a los tabasqueños les pedimos que tengan confianza en nosotros, porque vamos a ganar. Si nosotros pensamos en que podemos ganar, es que podemos hacerlo. No estamos muy lejos de regresar al poder”. Señala que las próximas elecciones “serán una batalla entre la regresión y las nuevas expectativas. Entre la pobreza o el de sentar las nuevas bases de crecimiento del estado. Entre el atraso o la transformación de todas nuestras instituciones con un “nuevo modelo de gobierno” un gobierno global, para “resetear” nuestro sistema político” y este responda a la velocidad con que se mueve el mundo, el país y la región; así como a las necesidades de desarrollo y de gobernabilidad para una nueva era, la era de la globalización, de la revolución del más de todo, la revolución de la movilidad y la revolución de la mentalidad”

Luego de entregar la dirigencia del PRI en Tabasco, por primera vez Miguel Ángel Valdivia rompe el silencio y nos platica lo que hizo, lo que quiso hacer y lo que se debe de hacer para regresar al poder, poniendo a la unidad, como la piedra de toque, sin la cual, no habrá futuro para el PRI.

Reportero.- ¿Cómo encontró a su partido al llegar a la dirigencia?

Miguel Ángel Valdivia, MAV.- Cuando llegué a la dirigencia en enero del año pasado, estaba consciente de los tiempos difíciles que pasaba el priismo, después de tres años de ser oposición y la terrible derrota de 2015 en las elecciones intermedias, acepté dirigir a mi partido en un momento particularmente difícil en su vida política, el peor momento de su historia. Con pasión me enfrenté a los desafíos que el momento me planteó para estabilizarlo, restablecer sus canales de comunicación y busqué la armonía política para regresarlo a la normalidad institucional. Nuestras omisiones, actitudes, las malas prácticas políticas, los lastres que hemos arrastrado por años y las inercias que nos tenían en la mediocridad y el conformismo, nos habían pasado una factura muy alta, al perderlo casi todo. Teníamos encima además una elección extraordinaria en el municipio de Centro, en un ambiente de crisis, desconfianza descomposición e incertidumbre. Elección en la que pese a un gran esfuerzo no ganamos por las condiciones adversas a las que nos enfrentamos, si fue vital para empezar a reconstruir los lazos que nos unen entre todas las fuerzas políticas, demostrando que cuando nos lo proponemos si podemos estar juntos, como la gran familia que somos. Ahí estuvieron muchos cuadros y militantes que vinieron de todos los rincones del estado, apoyando en las tareas estratégicas, tácticas y en el campo de batalla, mojando la camiseta y sacrificando tiempo de sus ocupaciones y familiares para dedicárselas al partido en esta elección. En la mañana del 16 enero en una reunión con la militancia les plantee la necesidad de cerrar el ciclo de un modelo de partido que ya había dado todo de sí y de sentar las bases para su transformación, para que este fuera una organización política que respondiera a una sociedad del siglo XXI.

Reportero.- ¿Un PRI para el siglo XXI?, ¿Cuáles serían sus bases?.

MAV.- En esa ocasión, fui claro al decirles que yo solo venía a dar los primeros pasos para entrar a una era de grandes cambios en el partido, para encabezar los propios cambios que Tabasco necesita. Los invité a dejar atrás los viejos tiempos y agravios para enfocarnos hacia el futuro, un futuro alimentado por nuevas ideas, para darnos también nuevas oportunidades, entre ellas la de la reconciliación, porque pese a todo somos una gran familia. Y ofrecí el diálogo, la tolerancia y la sensatez como instrumentos básicos de mi gestión, para encarar estos desafíos, convocando y escuchando por igual a todos. Todos estos recursos los agoté al máximo para restablecer la institucionalidad en el partido, de lo que me siento muy orgulloso, pero no cedí a chantajes y a quienes permanentemente conspiraban en contra de la unidad, ni di cabida a cumplir caprichos, obsesiones y ambiciones personales o cupulares. No permití que el partido fuera rehén de nadie. El partido que les entregué, es otro, no es el que yo recibí.

Reportero.- ¿Chantajes, caprichos, obsesiones, ambiciones?

MAV.- Les señalé que la demagogia y la simulación no era lo mío y que les hablaría siempre con honestidad política y profesional, porque en el partido ya no había cabida para el engaño y la hipocresía con la que ocultamos nuestros males por muchos años, hasta que colapsamos como organización política. Con esta convicción le presentamos a la militancia y al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Enrique Ochoa Reza, un diagnóstico con crudas verdades de las condiciones en que se encontraba el partido, al que le dijimos que queríamos volver a gobernar en Tabasco.

Reportero.- ¿Usted cree que todavía hay PRI para rato, usted cree que puedan volver a gobernar Tabasco?

MAV.- Sí, claro, por supuesto. El 2017 nos plantea un escenario de enormes desafíos, como producto de la nueva realidad geopolítica de México con los países del norte y el efecto de las reformas estructurales en nuestra región, por una parte; y por otra el que este sea un año preelectoral que será determinante para las elecciones de 2018 y los próximos años del partido.

Las tareas en este año son de una gran magnitud, por lo mismo hay una gran cantidad de asuntos que abordar en relación a ellas, pero quisiera concentrarme en hacer una reflexión en la que considero la más importante que es la de estar unidos en torno a una visión de gobierno del partido, ante un mundo que ha cambiado, para ofertar un nuevo proyecto político con una visión global y estratégica del Tabasco moderno a la sociedad tabasqueña. Esto es, primero el Proyecto Político y luego los nombres. Y tiene que ser así porque no podemos permitir que nuestro estado se siga derrumbando. Nuestro pueblo está hambriento de unidad y de un futuro mejor. Y para todos aquellos que soñamos con ese futuro, les digo que solo unidos podemos lograrlo. En Tabasco hay urgencia de un cambio que dé un nuevo impulso a la sociedad para renacer con un nuevo espíritu que transforme nuestra forma de pensar, de ver al mundo y de hacer política. Pareciera una tarea gigantesca, y lo es, los cambios nunca han sido fáciles, pero por difíciles que estos sean, no podemos dejar sin respuestas a una sociedad que no quiere seguir padeciendo seis años más de pobres ingresos, sin empleos para sus padres, esposos, hermanos e hijos, sin medicamentos en los hospitales, sin maestros en las escuelas, sin seguridad en sus personas, casas y negocios; y sin infraestructura para su desarrollo.

Reportero.-¿La alternancia no funcionó, el cambio no dio resultados?

MAV.- Este es el Tabasco que veo, por eso nuestro partido tiene que seguir creyendo en lo que Tabasco fue y que puede no solo volver a ser, sino mejor. En nuestras manos está en que se recupere la confianza de ese futuro mejor. Por eso también hay urgencia de volver a “pensar en Tabasco” para que nuestro estado se desarrolle y el pueblo progrese, ante una realidad que lastima, ofende y da coraje.

Ha llegado la hora de traer nuevas ideas a la vida pública de Tabasco. Y la hora de trazar una nueva dirección para el estado en que vivimos y amamos. Esta es una circunstancia que obliga al partido a contar con un proyecto político que contenga una visión de futuro acorde a las nuevas realidades políticas, económicas y sociales, así como una “agenda progresista” enriquecida con nuevos compromisos y causas, que siembren nuevas expectativas para el desarrollo y de cambio en la sociedad tabasqueña. Esta es una gran oportunidad para que el PRI se reencuentre con la inteligencia y creatividad de sus cuadros, los intelectuales, los académicos, los profesionistas, los empresarios y la sociedad civil organizada, movimientos y agrupaciones sociales. Lo es para que el PRI renueve su compromiso de seguir dando espacio y voz a las clases medias y a los sectores más pobres y minoritarios de la sociedad; y para que el PRI deje de hablar consigo mismo y hable nuevamente con la sociedad.

Reporteo.- ¿Usted habla de traer ideas nuevas, es decir que el cambio debe llegar de fuera?

MAV.- Esta es una tarea monumental que tenemos, para plantear en una agenda muy amplia, un proyecto político de un Tabasco moderno que abandere nuestra próxima batalla electoral. Porque esta batalla que viene no es entre el PRI, PRD, Morena o el PAN, la batalla es entre el pasado y el futuro. Es una batalla entre la regresión y las nuevas expectativas. Entre la pobreza o el de sentar las nuevas bases de crecimiento del estado. Entre el atraso o la transformación de todas nuestras instituciones con un “nuevo modelo de gobierno” un gobierno global, para “resetear” nuestro sistema político” y este responda a la velocidad con que se mueve el mundo, el país y la región; así como a las necesidades de desarrollo y de gobernabilidad para una nueva era, la era de la globalización, de la revolución del más de todo, la revolución de la movilidad y la revolución de la mentalidad como apunta Moisés Naím, que fragmenta el poder y crea inestabilidad, desorden y parálisis ante problemas complejos, así como para ponernos en sintonía con las reformas estructurales del gobierno federal. Y nosotros, el PRI, representamos ese futuro. Las tareas que vienen, de política, buena política.

Reportero.- ¿Usted habla de que el PRI puede regresar al gobierno, usted plantea ideas globales para enfrentar problemas globalizados?

MAV.- Ahora las tareas que vienen en su mayoría políticas, son difíciles y además complejas como son las preelectorales, situación que no autoriza a nadie a proponer ni a prometer soluciones fáciles, quién lo haga no construye democracia, practica la demagogia y no es momento para ello. Tareas en las que tenemos que poner la razón y la responsabilidad, por sobre las legítimas aspiraciones de las fuerzas internas del partido, aspiraciones que son las que lo atan en cada proceso electoral. La historia nos dice que las aspiraciones mal encauzadas y los procesos internos manipulados, son las que han determinado el proceder de la militancia, que solo nos han llevado al desastre. Aun cuando se escuche con desagrado, la forma en que orientaron en el pasado y decidieron las postulaciones al gobierno, Congreso y alcaldías los intereses nacionales y locales, muchas de ellas controvertidas, que en muchos de los casos no coincidieron con la voluntad ciudadana, nos condujeron a fracturas entre nosotros y fugas de cuadros a otros partidos. En buena medida esos factores tuvieron un efecto negativo en los resultados electorales. Si hay otros factores internos y externos, pero estos son medulares. Por eso debemos de tener mucho cuidado para conservar los equilibrios en el partido, para evitar mandar señales equivocadas a la militancia, que solo nos darían malos resultados. Si lo sabemos, no volvamos a cometer los mismos errores. De la capacidad de llegar a acuerdos, para que con política se logren compatibilizar nuestras contradicciones internas, depende el mejor destino del partido en los próximos procesos electorales del 2018. Si no hay política, si no practicamos una buena política en los próximos meses, nadie ganará y todos seremos perdedores. Y las condiciones nos indican que solo tenemos una opción: tenemos que ganar. Porque representamos una alternativa real para poder impulsar en Tabasco el futuro que queremos para nuestros hijos y nietos.

Reportero.- Pero usted dejo pendientes, cuáles son esos pendientes?

MAV.- Lo que queda pendiente, solo puede superarse mediante el esfuerzo y la colaboración de todos, porque sin ellos poco podríamos hacer en este tiempo del partido esencialmente político. Estoy convencido de que con la voluntad, mucha voluntad, recuperaremos la iniciativa política que nuestros gobiernos nos arrebataron y demostrar que seguimos siendo un partido competitivo para regresar a la senda de los triunfos electorales. Lo que sigue es continuar regando la semilla del diálogo que se sembró para construir los acuerdos políticos tan urgentes como necesarios en él partido, para darle una nueva gobernabilidad y para dar certidumbre a la participación política a todos los aspirantes a puestos de elección popular. Lo que queda también queda pendiente es abrirnos al debate interno para que entre todos podamos construir un proyecto político de cambio generacional, para evitar rupturas y confrontaciones estériles que solo nos han hecho mucho daño. Y que nos quede claro que el partido tiene que cambiar, que es necesaria una transformación de fondo, para servir mejor a los tabasqueños y volver a conectarnos con la ciudadanía.

Reportero.- El 2018 ya está a la vuelta de la esquina, prácticamente ya empezó, el PRI tiene tiempo, o va a tener tiempo para construir un partido competitivo y ganador?

MAV.- Nosotros tenemos que estar unidos en torno a una visión de partido ante un escenario electoral altamente competido en él 2018, para que este sea sólido orgánicamente, estratégico electoralmente y abierto a la participación política de todos. Nuestro poder para ganar estas elecciones se basará en la unidad que construyamos. El momento que vive el partido ahora no está para pequeños proyectos. El partido es más grande que la suma de todas nuestras aspiraciones personales; y es más grande que todas las ambiciones de grupos. La visión del 2018 determina la dirección de nuestro proyecto político, pero el trabajo determina la preparación del equipo. Nosotros tenemos que prepararnos como nunca para esta lucha electoral, si queremos conseguir el triunfo. La determinación de ganar esta elección, es lo más importante para nosotros que cualquier otra cosa. La victoria, la lograremos si miramos lejos, no solo para esta elección, sino como gobierno después de que ganemos en el 2018. Y aun cuando todo pareciera ser adverso en esta contienda con dos partidos como el PRD y Morena en permanente campaña con muchos recursos, y el aparato de gobierno en contra, yo solo digo que, mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria será nuestra. A la sociedad tabasqueña les pedimos que tengan confianza en nosotros, porque vamos a ganar. Si nosotros pensamos en que podemos ganar, es que podemos hacerlo. No estamos muy lejos de regresar. Y lo vamos a lograr, como lo hicimos en el 2006 después de la gran derrota del 2003; lo logramos en ese entonces porque nos negamos a claudicar, no volvimos la espalda y por lo mismo no fracasamos, ahora no será diferente. Lo podemos hacer de nuevo para él 2018. Soy un convencido de que si hacemos las cosas correctas y hacemos retroceder a la política del cinismo, la mezquindad y la intolerancia, regresaremos al poder.

Así lo dijo…

En esa ocasión, fui claro al decirles que yo solo venía a dar los primeros pasos para entrar a una era de grandes cambios en el partido, para encabezar los propios cambios que Tabasco necesita.

Las tareas en este año son de una gran magnitud, por lo mismo hay una gran cantidad de asuntos que abordar en relación a ellas, pero quisiera concentrarme en hacer una reflexión en la que considero la más importante que es la de estar unidos en torno a una visión de gobierno del partido, ante un mundo que ha cambiado, para ofertar un nuevo proyecto político con una visión global y estratégica del Tabasco moderno a la sociedad tabasqueña.

Miguel Ángel Valdivia De Dios

Ex dirigente estatal del PRI

Así lo dijo…

Esta es una circunstancia que obliga al partido a contar con un proyecto político que contenga una visión de futuro acorde a las nuevas realidades políticas, económicas y sociales, así como una “agenda progresista” enriquecida con nuevos compromisos y causas, que siembren nuevas expectativas para el desarrollo y de cambio en la sociedad tabasqueña.

La historia nos dice que las aspiraciones mal encauzadas y los procesos internos manipulados, son las que han determinado el proceder de la militancia, que solo nos han llevado al desastre.

Miguel Ángel Valdivia De Dios

Ex dirigente estatal del PRI

Pie

Vladivia

Enfatizó que el tricolor cuenta con todo para volver al poder en los próximos comicios

Valdivia2

Enfatizó su compromiso para seguir trabajando para la consolidación del partido

Valdivia3

Afirmó que solo con unidad, se podrá lograr el triunfo en los comicios del siguiente año