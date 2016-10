El Piojo arrepentido de agresión

El director técnico de los Xolos de Tijuana, dijo en una entrevista en ESPN, que está arrepentido por haber agredido al periodista deportivo Christian Martinoli, el año pasado en el aeropuerto de Filadelfia.

Ciudad de México

Agencias

El golpe que le dio el Miguel “El Piojo” Herrera al comentarista de TV Azteca, le costó el banquillo de la Selección Nacional, pese de haber conquistado ese día la Copa Oro 2015.

El estratega mexicano, dijo que si pudiera regresar el tiempo, pensaría dos veces antes de agredir a Martinoli.

“Lo mío ya pasó, ya fue historia, él tiene su trabajo y yo el mío, es más yo soy televisado mucho por ellos, la verdad es que no tengo nada qué decir, ya pasó y borrón y cuenta nueva. No lo voy a volver a hacer, si pudiera regresar las cosas obviamente lo piensas más, la molestia existió, y sigue por ahí existiendo”, expresó El Piojo

“Yo la disculpa la ofrecí a todo mundo, por mi accionar, por mi forma de actuar, creo que no es una forma de actuar de un técnico, y menos nacional. Mi equivocación lo llevó a una situación que me parece pudo haber manejado de otra forma”, comentó Herrera.