El Papa recibe con frialdad a Trump

El Papa Francisco, con gesto muy serio, ha recordado al presidente de EEUU, Donald Trump, la importancia mundial de la paz y de preservar el medio ambiente, situación que no ha sido muy clara en la política del mandatario norteamericano

Italia, Roma

Agencias

Ayer después de meses de declaraciones cruzadas y alusiones veladas el uno sobre el otro, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el papa Francisco se han reunido en el Vaticano. El mandatario estadounidense llegó acompañado de una comitiva formada, entre otros, por su esposa, Melania, su hija, Ivanka, y el esposo de esta, Jared Kushner. No se esperaba gran sintonía, ambos se encuentran en las antípodas ideológicas. La cara del Pontífice, siempre tan transparente, ha sido de extrema seriedad. Al final de la reunión, donde la ecología y la paz han estado muy presentes a través de los regalos que se han intercambiado, el ambiente ha sido algo más relajado. “No olvidaré su mensaje”, le ha prometido Trump en su despedida.

Francisco le había recibido minutos antes con un “encantado de conocerle” y excusándose por no hablar correctamente inglés. A las 8.35 se han sentado en la mesa de la biblioteca privada y ha comenzado una reunión a puerta cerrada que ha durado 27 minutos con la ayuda de un intérprete: el Papa, todo el tiempo en español, y Trump, en inglés. Había cierta tensión. Discrepan en prácticamente todas las grandes líneas de gestión emprendidas por el nuevo Gobierno estadounidense: medio ambiente, inmigración, venta de armas, derivas del neoliberalismo… Y no ha sido un encuentro largo, especialmente si se compara con los más de 50 minutos que Francisco dedicó al predecesor de Trump en la Casa Blanca, Barack Obama, con quién mantenía una gran sintonía. “Es un gran honor para mí”, ha dicho Trump. El Pontífice no ha respondido y la puerta se ha cerrado.

Los regalos que le dio

el Papa a Donald Trump

A la hora del intercambio de dones, momento en que se los vio más sonrientes y distendidos, el Papa le regaló a Donald Trump, significativamente, el mensaje mundial que escribió para el 1° de enero pasado para la Jornada Internacional de la Paz. “Lo firmé especialmente para usted”, le dijo Francisco.

Además, como suele obsequiarle a otros jefes de Estado, Francisco le entregó a Donald Trump un medallón en el cual se destaca una rama de olivo. “Suelo regalarlo para que ustedes sean instrumentos de paz”, le explicó. “Necesitamos paz”, asintió Trump.