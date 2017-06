Todo había salido a pedir de boca. Organizadores y burócratas se brindaron reconocimientos mutuos. El auditorio aplaudió a los 33 empleados que recibieron reconocimiento público en diplomas y estímulos económicos de cinco a diez mil pesos por antigüedad laboral; se tomaron la fotografía del recuerdo pero antes de desmontarse la escenografía instalada en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, salió el “negrito” en el arroz.

29

Hasta la víspera del evento con el cual la Junta de Coordinación Política del Congreso local adelantó la celebración del Día del Servidor Público 2017, Daniel Espina Pons encabezaba la lista de premiados por una antigüedad de 34 años de servicio ininterrumpidos. Así llegó este jueves al inmueble de la calle Independencia pero antes de las 11 de la mañana, una conspiración laboral lo alcanzó.

La “Entrega de reconocimientos por antigüedad y desempeñó laboral a los empleados de la Cámara de Diputados y del Órgano Superior de Fiscalización” inició después de las 11 horas. Intercalados con los representantes de los tres sindicatos del Poder Legislativo, estaban en el presídium el diputado José Antonio De la Vega Asmitia y el maestro José del Carmen López Carrera, entre otros.

Porque los ventiladores no daban a basto para sofocar el intenso calor, los presentes ovacionaron la breve intervención del diputado De la Vega Asmitia. Y sin mayor preámbulo se procedió a la entrega de reconocimientos a los burócratas con mayor antigüedad en la Cámara de Diputados y el OSF(e).

Raúl Álvarez Constantino, vocero de la Legislatura 62, asumiendo el papel de maestro de ceremonia, en un tono semejante al escuchado en la elección de la Flor de Oro en la feria regional (“¡la ganadora es…!”), empezó a develar los nombres de los galardonados: Leticia Cañas García, Irving Enrique Hernández Jiménez, Miguel Ángel Cornelio Pérez, Arturo Ramos Jesús, Candelaria del Rocío Juárez Naranjo, Elizabeth Martínez Suárez…y así fue llamando a los empleados de diez, 20 y 25 hasta que llegó a la de 30 años de antigüedad, Francisca Rodríguez Galmiche.

La premiada, además de quienes posteriormente recibieron incentivos al desempeño laboral, y todos los presentes ignoraban la decepción de El Chelo Espina, que a la postre, surgió como el gran ausente del evento. En las últimas horas del miércoles, había sido despojado de tal reconocimiento por uno de sus antiguos correligionarios del SUTSET.

Al concluir el evento, aparentemente sin contratiempos, una voz anónima narró la inconformidad del operador de las fotocopiadoras desde 1983:

“No se vale. El Chelo pagó caro el cambiarse de sindicato. Esto es del SUTSET al SITCET. Juan Carlos Cornelio, cercano al director de Finanzas, Ricardo Alemán, lo chingó por instrucción del delegado sindical Ricardo Hernández Jiménez…”

Cuando Daniel Espina Pons supo que encabezaba la lista de reconocimiento por mayor antigüedad, consiguió el aval de Carmen Salvador y Martha De la Cruz Arias, dirigentes del SITCET y STSEMT. Nunca imaginó que Juan Carlos Cornelio, su ex compañero en el SUTSET, convenciera a su superior inmediato para borrarlo de la lista de premiados. E imponer, como en el pacto de caballeros del futbol mexicano, un año de gracia para galardonar a un trabajador que migre de un gremio a otro.

Bueno, El Chelo Espina no es diputado sino…