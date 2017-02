El llamado y peticiones

El Diputado Manlio Beltrán RamosVicecoordinador de la Fracción Parlamentaria del PVEM LXII Legislatura en asuntos generales, denunció los graves hechos que están ocurriendo, en materia de seguridad pública, en mi municipio, en el municipio de Teapa, Tabasco, así como hacer un llamamiento al señor Gobernador del Estado y a las autoridades estatales y federales de seguridad pública, a efecto de que le presten debida atención e intervengan para que todos los teapanecos podamos recuperar nuestra paz y tranquilidad.

Como todos sabemos, la seguridad pública es una preocupación muy sentida para todos los tabasqueños. Mucho más sentida desde el inicio de esta administración estatal, debido al inusitado incremento de la actividad delictiva en todo el territorio de Tabasco.

Este no es un señalamiento sin fundamento. Los datos ya son muy conocidos y ubican a nuestro estado entre los más inseguros del país. Los homicidios, los robos a transeúntes y vehículos, los robos a negocios y muchas otras conductas delictivas se han vuelto una constante cotidiana que mantiene en zozobra a toda la población.

Esta realidad debería obligar a todos los niveles de gobierno a tener la sensibilidad de tomar las decisiones apropiadas y adoptar las acciones necesarias para que se recobren y garanticen la tranquilidad y la sana convivencia a toda la población.

Así está ocurriendo precisamente en Teapa. La seguridad pública es otra de las responsabilidades públicas que están de cabeza.

Tan solo en los últimos días, en esta última semana, he tenido conocimiento de por lo menos cuatro robos en casa habitación, del robo de un cajero automático, de asaltos a una bananera y a una gasolinera, así como, la aparición del cadáver de una persona secuestrada.

Estos hechos no son aislados. Se trata de una escalada de la delincuencia que viene azotando a la población teapaneca desde hace meses.

Las políticas y acciones implementadas por la autoridad municipal, dan la impresión de que son más bien producto de corazonadas, fantasías o impulsos caprichosos, que es lo que ha identificado a esa administración municipal, más que la verdadera estrategia que se requiere para garantizar la seguridad y prevenir el delito.

Lo que necesita Teapa es determinación para localizar y detener a los delincuentes. Nuestra cabecera municipal no es una gran metrópoli. Nuestro municipio es relativamente pequeño. No parece muy difícil lograrlo, si se tiene la decisión de hacerlo y si se trabaja como se debe.

Desde esta tribuna, le solicito al Gobernador del Estado que tome cartas en este asunto. Le solicito a las autoridades federales y locales que coordinan las acciones de la gendarmería en Tabasco que aumenten la presencia de los elementos de ese cuerpo de seguridad en nuestro municipio. Les pido también que organicen un plan y una estrategia para erradicar a la delincuencia del territorio municipal, antes de que se cometan más ilícitos y continúen ocurriendo hechos tan penosos.