El Judo abandonado en México

La judoka mexicana Lenia Ruvalcaba, medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, hizo un llamado a las autoridades deportivas para que su disciplina, que en esta ocasión le dio dos oros al país, tenga presencia en la Paralimpiada Nacional, evento que sirve de fogueo y escaparate para nuevas generaciones.

Ciudad de México

Agencias

Mi encomienda es que el judo regrese a la paralímpica nacional, somos un deporte que da medalla por terceros Juegos y no puede ser que los directivos lo hayan sacado de la Paralimpiada”, denunció está mañana al regresar de Río de Janeiro.

En los Juegos Paralímpicos de este año, el país ganó por primera vez dos medallas de oro en judo, y en las últimas tres ediciones este deporte ha dado a México cinco preseas, pero sólo con Ruvalcaba y Eduardo Ávila.

A Londres fue un chico que se llama Alejandro pero no obtuvo resultados quedó séptimo. Este año se buscaba integrar más gente en el proyecto para Río, pero no se nos permitió de parte de la federación por temas presupuestales”, lamentó Ruvalcaba.

Sólo supimos que votaron las asociaciones y sacaron al judo de la Paralimpiada Nacional, no se me hace justo porque somos un equipo de dos y ganamos dos oros de los cuatro que tuvo México. Deberían dar más posibilidades a las nuevas generaciones porque están cortando su proceso”, advirtió.

México ganó en los Juegos Paralímpicos de este año 15 medallas, seis menos que en Londres 2012, y la mayoría de los deportistas que subieron al podio (12 de 14) son los mismos que ya habían ganado preseas en ediciones pasadas.