El impredecible lupus, enfermedad se confunde con otros males: DIF Tabasco

A pesar de los avances en la ciencia y la medicina, existen enfermedades y padecimientos que aún se desconoce su origen, por lo que es difícil encontrar los tratamientos adecuados para atacarlos, como es el caso del lupus, que afecta diversos órganos y que puede llegar a confundirse con otro padecimiento, aseguró la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López de Núñez.

Comentó que el lupus afecta articulaciones, piel, riñones, pulmones, corazón, sistema nervioso y otros órganos y puede llegar a confundirse con otros padecimientos, como la artritis reumatoide o arterioesclerosis múltiple. “Es una enfermedad impredecible de la cual se sabe muy poco”, señaló.

Durante la emisión número 141, del Programa “Familia DIF, Nuestra Familia”, López de Núñez explicó que en la actualidad se estima que cinco millones de personas padecen lupus en todo el mundo, y según estudios, el mal afecta diez veces más a las mujeres que a los hombres.

En esta ocasión, estuvieron como invitados el reumatólogo de la Secretaría de Salud, Francisco Olán; y las pacientes con la enfermedad, la señora Carolina Cuj Durán, y la joven Naomi Hernández Álvarez, quienes comentaron que el lupus es como un camaleón, porque consiste en una alteración del sistema de defensa o sistema inmune del cuerpo y afecta distintos órganos.

Aparece en muchas edades, pero sobre todo se presenta en mujeres en edad fértil. Pero también hemos visto a niños y adultos mayores de más de 60 años que padecen la enfermedad y no presentan diferencias en los síntomas, señaló el reumatólogo Francisco Olán.

El especialista indicó que los síntomas son muy variados, pero siempre hay órganos de mayor afectación. “Los pacientes comienzan con cuadros de fiebre, artritis, malestar común, y después vienen las afectaciones de la piel y dolores en riñones. Hay factores disparadores, como los rayos ultravioleta, por lo que alguien que se exponga al sol, podría contraer la enfermedad”, explicó.

Francisco Olán mencionó que usualmente quienes tratan la enfermedad son los reumatólogos, son los que aplican los tratamientos y valoran las necesidades del paciente, y mencionó que uno de los medicamentos más usados para tratar el mal es la cortisona, que se debe saber utilizar.

Naomi Hernández Álvarez, de 14 años de edad, comentó que tiene cinco años con la enfermedad y no ha podido hacer su vida normal. “Me provoca anemia y no puedo hacer todo lo que hacen mis compañeras en la escuela. Además, bajan mis calificaciones, porque voy al hospital seguido y no asisto a clases regulares”, explicó.

Calidad de vida con la enfermedad

A su vez, la señora Carolina Cuj manifestó que tiene la enfermedad desde hace 20 años e inició a partir de un aborto espontáneo. Después fueron cuatro abortos más, me dio una tromboflebitis, parálisis facial, preinfartos, me afectó los pulmones, me volví hipertensa, y mi andar ha sido con reumatólogos, psicólogos, y gastroenterólogos por tanto medicamento que tomo, detalló.

El especialista recomendó al público comer lo más sano que se pueda, frutas, verduras, pollo y evitar refrescos embotellados comentó el especialista.