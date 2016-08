El Hobbit seguirá en prisión

Christian “Hobbit” Bermúdez seguirá en prisión. Este martes se le ha dictado auto de formal prisión por no llegar a un acuerdo sobre la manutención de sus hijos.

Ciudad de México

Agencias

María Fernanda Hernández, ex esposa del futbolista, tiene una demanda en contra del jugador desde 2014 por incumplimiento de pensión alimentaria, la cual logró su objetivo el pasado miércoles 24 de agosto, cuando agentes de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales.

El abogado Emilio Pardo confirmó en la cadena ESPN que el “Hobbit” y María Fernanda Hernández tenían hasta las 16 horas de este martes para llegar a un acuerdo; sin embargo, el futbolista no accedió a las peticiones y se mantendrá en el Reclusorio durante todo el proceso en su contra.

“(Christian) Bermúdez quedará recluido todo el proceso, salvo que pague todo lo que adeuda a su esposa (desde 2014), garantice un año o más de pensión alimentaria y ella le otorgue el perdón”, afirmó el abogado de la demandante.

Por otro lado, Pardo también señaló que no se trata de afectar al mediocampista del Puebla ni de que permanezca en la cárcel sino que ajuste su deuda con María Fernanda Hernández.

“El señor Bermúdez permanecerá en la cárcel ya que no alcanzará fianza debido a que es un delito agravado. Bermúdez debe pagar el adeudo desde 2014 y solventar uno o dos años más”, afirmó el abogado de la ex esposa.

Por su parte, los familiares del “Hobbit” ya fueron avisados y tienen tres días para apelar la situación del futbolista y 15 días para presentar pruebas.

Si Christian Bermúdez no llega a un acuerdo y es culpable de los cargos pasará de tres a cinco años en la cárcel, una vez terminado el proceso.