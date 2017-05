Gina, un PRI en crisis financiera

Juan José Hernández Hernández

el_espiajjhh@yahoo.com.mx

Georgina Trujillo Zentella, fuerte candidata a la gubernatura de Tabasco para el 2018, se enfrenta con un PRI en crisis financiera. El presidente del partido, Gustavo de la Torre dice que son 5 millones de pesos de adeudos entre proveedores y laudos laborales.

En el terreno político, Gina todavía no logra unificar a todas las fuerzas que coexisten en su partido, aun cuando Gustavo de la Torre, al parecer, incluyó en la nueva estructura cupular del PRI, a los representante de todas las fuerzas internas del tricolor. Se le sumó el senador Humberto Mayans, el adalid de unos de los grupos, quien ha buscado infructuosamente la candidatura por la gubernatura local. Pero no así la odontóloga Ady García, quien en realidad no tiene estructura ni visión partidista; y sólo se dedica a explotar su figura en un afán narcisista en las redes sociales.

En tanto el minúsculo grupo de Jesús Alí de la Torre todavía busca cobijo. Es otro aspirante (candidato subrogado) que amenaza con irse por la libre, sin ninguna posibilidad de lograr su objetivo por esta vía. El otro suspirante es Benito Neme Sastré, con la diferencia de estar en un envuelto en un escándalo nacional de corrupción, pues hace dos semanas, la organización civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, denunció que el director de Infraestructura de Capufe, Mauricio Sánchez Woodworth, el segundo a bordo de ese organismo público, filtró información confidencial sobre especificaciones y montos de obras para beneficiar a empresas que ganaron licitaciones por 770 millones de pesos. Por lo tanto Benito Neme está obligado a aclarar este espinoso asunto, al menos así lo pidió el líder estatal de la CNOP, Luis Rodrigo Marín.

De tal modo que Gina como buena estratega tiene varias alternativas para sacar adelante al PRI con objetivos tangibles con miras a las elecciones del 2018. Una ella es tomar al toro por los cuernos. Gustavo de la Torre debe indagar por qué no se pagó a tiempo a los proveedores y sobre todo por qué se ignoró la demanda de los ex trabajadores que terminó en laudos laborales, todos ellos inconformes por las dirigencias anteriores (porque estos sí se despacharon con la cuchara grande y abandonaron a su suerte a quienes hacen el trabajo de base en la estructura burocrática del partido).

Y hacer las gestiones necesarias ante el PRI nacional para saldar las deudas; o por lo contrario, sensibilizar a la militancia que tienen cargos de elección popular o estén en la estructura administrativa de las delegaciones federales en Tabasco, a que aporten sus cuotas respectivas al partido, de cuya franquicia han vivido por muchos años.

En todo caso es la herencia de Valdivia de Dios, ex presidente interino del PRI, a quien se le recriminó, en su momento, desatender a la militancia comunitaria y urbana debidamente estructurada con acciones electorales. Gina Trujillo y Gustavo de la Torre deben tener un serio diagnóstico de cómo está el aparato burocrático-electoral de Tabasco, porque mucho han emigrado a otros partidos como Morena, PRD, PAN, PVEM.

Y bueno, tal vez existan otros mecanismos legales para subsanar la deuda de cinco millones de pesos; y por otro lado, el trabajo político que lleve a cabo Gina Trujillo, será factor importante para lograr la unidad y el consenso en la base y en los grupos disonantes.

POSDATA. Una pregunta sin el afán de lastimar la piel sensible de los priistas cupulares. ¿Existen todavía como fuerzas sociales la CNOP, la CNC y la CTM en Tabasco? Gina tiene la oportunidad histórica de reorganizar a estos grupos sociales con liderazgos naturales. Tampoco tiene la necesidad de pedir permiso a la dirigencia nacional del partido para tal fin, sólo informales de las tomas de decisiones en aras de hacer funcional y competitivo al PRI en Tabasco. (El edificio de la CTM ubicado en paseo Usumacinta es un elefante blanco, enmoheciéndose).

Si Gina Trujillo llegase a ser candidata a la gubernatura, el PRI recobraría su fuerza histórica. Por algo el gobernador dijo que al PRI no hay de darlo por muerto.

Liborio: Tabasco diversifica su producción

El jefe de asesores del gobernador Arturo Núñez Jiménez, Liborio Correa López, es un político con amplia experiencia partidista y administrativa. Conoce muy bien las funciones que deben cumplir los partidos y sus dirigentes de cara a los nuevos retos de Tabasco y de México, sobre todo en tiempos de la globalización y de la era del mundo de la cibernética.

Tabasco ya no es una aldea, aunque su clase política, en su gran mayoría, pareciera estar desfasada. Liborio Correa está consciente de la necesidad de transitar hacia cambios sociales y económicos reales. En una breve charla con el jefe de asesores, nos dice que a pesar de la crisis económica nacional, nuestra Entidad tiene estabilidad económica, porque la inestabilidad del precio del petróleo nos ha hecho ver la necesidad de invertirle más al campo, regresar a nuestro origen cuando Tabasco era autosuficiente en las plantaciones de cacao, plátano, cítricos, caña, por mencionar algunos rubros.

“La ganadería era una de las mejores carnes del país, la producción de leche de calidad; pero, sin embargo, desaparece la pasteurizadora”, reconoce Liborio con cierta nostalgia, pero su rostro vuelve a recobrar la vivacidad de la certidumbre. “Este gobierno ha logrado mantener la estabilidad económica del Estado, inyectándole inversiones financieras al campo con el fin de despetrolizar nuestra economía. Asimismo se ha invertido en educación, porque es la palanca para el crecimiento personal, social y económico de nuestra sociedad. La niñez y la juventud necesitan tener escuelas dignas para su mejor aprovechamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, en este terreno aún se necesitan mucho dinero para consolidar la infraestructura escolar, la cual se irá cubriendo poco a poco”.

En el sector salud, los hospitales han mejorado sustancialmente. Liborio Correa recuerda cómo se encontraban las farmacias de los hospitales, a las cuales se ha avanzado. “Claro, no lo quisiéramos, pero se ha avanzado”.

-¿Y en seguridad cómo vamos? Se está trabajando con los cuerpos policiacos, se les está capacitando. Además se les está saneando. En administraciones pasadas no sé qué acuerdos hayan tenido con los delincuentes, sólo recordemos el caso de Juan Cano, detenido por federales, sospechoso en algunos actos delictivos… Pero en esta administración se está trabajando para ofrecerle a mayor seguridad a los tabasqueños.

– ¿Cómo ve usted el panorama político de Tabasco?

– Bueno, yo veo más que nada a los partidos desunidos. En el PRI no veo futuro para el 2018, se encuentra divido. Es lamentable ver, por ejemplo, los cascarones de los sectores CTM, CNOP, CNC. Ya no son lo que eran, la mayor parte de sus militantes han emigrado a otras fuerzas políticas. Recuerdo a la CNC como uno de los pilares del PRI, lo abandonaron, es difícil que se levante…Aquí para el 2018 todo apunta que será su abanderada la diputada federal Gina, con mucha experiencia.

-¿Y en Morena? – Morena es un partido joven, su dirigente aspira a la gubernatura, pero se rodeó de ex priistas. Además también la quiere Javier May. Otro morenista fundador del partido, es Octavio, pero no lo veo, está rezagado… o sea que no hay unidad.

-¿En el PRD? – Fíjate que a pesar de las diferentes corriente que hay dentro del partido, existe unidad, la caballada esta gorda; tenemos a Fernando Mayans, con una gran experiencia, un político aguerrido, sabe lo que quiere, tiene experiencia legislativa, una persona sencilla; José Antonio De la Vega un político joven, bien preparado e inteligente con experiencia legislativa y administrativa, ha realizado un buen trabajo en la Cámara de Diputados donde ha salido adelante con acuerdos con las diferentes corrientes políticas que conforman la LXII Legislatura.

David Gustavo está realizando un buen trabajo en la SDET, ha sacado adelante los proyectos económico del Estado, muy bien preparado académicamente, apreciado por la gente; Gerardo Gaudino Rovirosa, un joven político, lo respalda el nombre de su abuelo, el ingeniero Rovirosa Wade está trabajando. Jaimen Mier y Terán, un hombre inteligente, ha hecho un buen papel en el COBATAB, recordemos cómo se encontraba el Colegio de Bachilleres, hay armonía y tranquilidad, ya no hay tantas deserciones de jóvenes, un gran programa de los libros gratuitos…, y pues también el Toro quiere, su trabajo realizado es más que todo regional… Juan Manuel Fócil , un político de trabajo partidista, un buen elemento. Como te puedes dar cuenta, hay buenos cuadros en el PRD. Aquí lo importante es que los perredistas lleguen unidos.

La distorsión de los reporteros

Los reporteros encargados de entrevistar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Gabriel Oropeza Varela, distorsionaron las palabras y los conceptos emitidos del líder empresarial. Pusieron palabras en su boca que nunca dijo. Fueron los reporteros quienes preguntaron si era necesario el cambio de secretario en el SDET. Leamos la pregunta del reportero y la respuesta de Gabriel Oropeza.

-Reportero: Ya sé que los únicos cambios los puede aplicar el gobierno del estado, en este caso el gobernador. Desde la perspectiva del CCET creen que deben sanearse o renovarse el área.

-Gabriel Oropesa: Mira es una muy buena pregunta, yo creo que los trabajos que se realizaron tienen que tener ya un resultado, si los trabajos no dan resultados, pues tenemos que buscar la forma de que cambien las cosas a favor, ya sea quien estén expuestos, quien tenga que estar ahí, pueda dar esos resultados, cambiar su estrategia.

El presidente del CCET habló de cambiar las estrategias en la aplicación de los programas que fomentan la producción y el turismo en el Estado. Pero jamás se refirió de un cambio del secretario de la SDET. Esto suele pasar en las redacciones de los reporteros cuando no toman correctamente las declaraciones y el sentido político de los entrevistados.

Chorotada Tabasqueña

El presidente de las Jucopo, José Antonio de la Vega Asmitia, propuso, durante una reunión con mujeres artesanas en el municipio de Nacajuca, propuso crear la Casa del Artesano Tabasqueño, la cual estaría a cargo del SDET. Para dar certidumbre y viabilidad a la propuesta integral, De la Vega dio lectura a una iniciativa para abrir un establecimiento destinado a promover, exhibir y comercializar a los visitantes nacionales y extranjeros, los productos artesanales tabasqueños. En mi opinión como columnista El Espía, propongo que unas de las instalaciones del parque Dora María, se utilicen como Casa del Artesano Tabasqueño, porque esos espacios están subutilizados, apoyado de una promoción mediática… El presidente municipal de Cárdenas, Rafael Acosta León, festejará en grande a los maestros este 15 de mayo en el salón de la sección 29. El objetivo de la administración municipal es dignificar la labor de los profesores, como forjadores de valores morales y cívicos en los ciudadanos cardenenses. Durante el festejo habrá grandes regalos, sorpresas y reconocimientos a los docentes… En el municipio de Tenosique, el Senador Fernando Mayans Canabal, se le reconoció su firmeza y congruencia al enfrentar al sistema desde la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Fueron el dirigente municipal del PRD, Tomás Puc Hernández y la diputada Yolanda Bolón, quienes calificaron de altísimo honor la visita del Senador Fernando Mayans en aquella demarcación, pues ha levantado la voz a nombre de Tabasco y de México. En otras actividades, el Dr. Mayans sostuvo encuentro con el Sindicato de la Industria Azucarera Sección 22 (Azuremex), que encabeza Gabriel Gutiérrez Brito, quienes pidieron la intervención del legislador para agilizar los trámites del financiamiento para garantizar la zafra 2017 de la que dependen más de 4 mil familias del municipio. Finalmente, Fernando Mayans Canabal, en asamblea informativa con líderes ejidales, dirigentes campesinos y de organizaciones agropecuarias, aseguró “que los tabasqueños no podemos seguir esperando que el petróleo suba o baje”, por eso seguirá insistiendo en que la Zona Económica Especial de Tabasco y Campeche, pueda ser una realidad para resolver el tema del desempleo y la reactivación económica de la región. Es todo. @el_espiatabasco