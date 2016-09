Autómatas malinchistas

Juan Jóse Hernández Hernández

el_espiajjhh@yahoo.com.mx

El discurso pronunciado por el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, el viernes pasado en el acto cívico por el 206 Aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia de México, fijó postura: le hizo saber a la nación que México tiene raíces históricas muy profundas; pero de igual modo tiene identidad e ideología propias. Sus expresiones fueron propias de un político liberal, defensor del Estado del Derecho y de la República liberal, libre de dogmas doctrinarias ajena a nuestra idiosincrasia.

México es un pueblo que tuvo héroes para lograr la independencia en todos los sentidos. Las luchas de la Independencia, la Reforma y la de 1910, permitió construir una nación libre y soberana. La lucha fue para quitarse el yugo de la esclavitud española; y después contra franceses y norteamericanos. Pero en pleno tercer milenio existen grupos de poder con pretensiones lascivas de borrar toda historia, identidad e ideología de nuestra nación. Pero ellos olvidan que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir los errores del pasado, aunque Carlos Marx fue más preciso: la historia se repite primero como tragedia y después como farsa.

Gustavo Rosario se hace dos preguntas ¿Independencia para qué? ¿Eso qué nos indica? “Que nada surge de repente. Que siempre hay quien estudia y piensa; que debajo de la superficie que la élite del poder domina, hay un mundo subterráneo que acumula energía y empieza a mandar señales que hay que saber registrar e interpretar para evitar sorpresas, para garantizar la estabilidad que toda sociedad necesita desde que los hombres comprendieron que había que ceder parte de su libertad para sujetarse a reglas de autoprotección, autodeterminación, en pocas palabras de sobrevivencia sometiéndose a normas que se han denominado leyes”.

¿Qué hacemos con la historia? “Convertirla en el sólido material que nos siga identificando como una nación con valores familiares, de respeto al Estado de Derecho, con decisiones que se adapten a nuestra idiosincrasia, que no nos convirtamos en autómatas malinchistas que creen que todo lo extranjero es mejor, que ignoremos que los símbolos patrios representan nuestra identidad, que nuestros antepasados no murieron en vano y heredamos de ellos dignidad y solidaridad”.

Tabasco tiene problemas sociales de graves dimensiones. Tiene que ver con la negra historia de los grupos dominantes incrustados en la gubernatura. Utilizaron la franquicia del PRI y deformaron los principios básicos de ese partido. Cayeron en el burdo pragmatismo (en el mismo camino transita AMLO). Son problemas sociales con raíces muy profundas permeada de corrupción, simulación y farsa. Los grupos gobernantes de los cinco últimos sexenios de filiación priista, hicieron involutivo a la Entidad. Construyeron una sociedad marginal, analfabeta y paternalista. Así cavaron la tumba al partido del general Lázaro Cárdenas del Rio, férreo nacionalista al expropiar el petróleo, crear el ejido como unidad de producción en beneficio de los campesinos y pequeños productores rurales.

Los tecnócratas son personajes históricos. Carecen de conciencia realista nacional. Los tecnócratas son autómatas malinchistas entregando en charola de plata las riquezas naturales de la nación mexicana. Duermen en la cama del neoliberalismo, dan todo a cambio de vender petróleo a precio irrisorio, a cambio de apretar más el cinturón de la miseria al pueblo mexicano. ¿Independencia para qué?

La decadencia de los líderes priistas se refleja no sólo en el propio partido, sino en la Cámara de Diputados. Ya son dos legisladoras que abandonaron a la fracción que dirige Manuel Andrade Díaz. El partido se desmorona y nadie tiene capacidad de salvarlo. Ya lo hicieron Patricia Hernández Calderón y Zoila Margarita Isidro Pérez.

Gustavo Rosario Torres tiene los elementos necesarios para determinar la situación política y social de Tabasco. Conoce bien al gobernador Arturo Núñez Jiménez. No divaga en resaltar sus cualidades de estadista. Así como las acciones por consolidar la estructura económica de la Entidad. No es un proceso fácil, hecho que no entiende la población.

Lo que sí dejó en claro el secretario de Gobierno, es la necesidad de la participación de todos los tabasqueños en acciones relacionados a la convivencia familiar, muy importante para resguardar la seguridad pública. En la parte gubernamental, se hacen los ajustes necesarios con la mira de crear nuevas condiciones en las tareas administrativas; de tal forma que incidan en los requerimientos de la población. “El resurgimiento de Tabasco está en marcha”. Fue una de las frases con que concluyó Rosario Torres como orador oficial en el monumento al Padre de la Patria.

Gerardo ¡subejercicios a obras!

En unas de las colonias marginadas en la ciudad de Villahermosa como Armenia, donde se dio el banderazo a la construcción de tres calles con una inversión de más de cinco millones de pesos, en beneficio de 5 mil habitantes, el presidente municipal Gerardo Gaudiano Rovirosa fue claro y tajante al enfatizar que en los poco más de 100 días de haber tomado protesta como alcalde no hay un solo subejercicio y no habrá durante toda su gestión.

Y aseveró que todo el recurso que baje a través del gobierno federal al municipio de inmediato se ejercerá para ejecutar las obras más prioritarias en Centro.

El alcalde Gaudiano sabe muy bien cómo se lleva el proceso para bajar recursos económicos adicionales del gobierno federal. Por eso habla con seguridad de que todo recurso económico tendrá el impacto inmediato en la población. La lógica es tener proyectos para aprovechar esos recursos. Por lo tanto la administración municipal de Centro lo tiene en todos los rubros o sectores. Nada se puede desperdiciar, y quienes no estén atentos de ellos, se irán de las funciones administrativas por negligencia. Los amigos son para ayudar. No para el blofeo.

“Tengo una planeación y una proyección de todos los recursos que van a bajar de aquí a diciembre, son alrededor de 170 millones de pesos que se van a destinar a obra pública, eso es lo que ya tenemos seguro, aunado a eso estamos esperando un segundo paquete de alrededor de 50 millones de pesos, que todavía estamos a la espera que Hacienda nos diga si bajará este recurso o no, eso lo sabremos en próximas fechas”, precisó Gerardo Gaudiano Rovirosa.

Jaime Mier, cuentas claras

El director general del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), Jaime Mier y Terán Suárez, entregó cuentas claras a la Junta Directiva del este organismo público del subsistema educativo. En sesión ordinaria correspondiente a este año, Mier y Terán entregó los estados financieros de marzo a junio, así como los informes de las acreditaciones de los programas educativos y certificaciones de docentes, incluyendo reportes de actividades culturales y deportivos.

La trasparencia en el uso de los recursos destinados al Cobatab, es necesaria porque la comunidad estudiantil y académica fincada en los profesores, tienen el derecho de saber en qué se invierte cada peso. Y sin duda alguna, todo ello ha mejorado la infraestructura física dotadas de mejores aulas y demás instalaciones para brindar un mejor servicio a los estudiantes, cuyos conocimientos se enriquecen a través de profesores capacitados constantemente.

Todo es resultado de la transparencia de los recursos al Cobatab.

Chorotada Tabasqueña

¿Serán tan honestos los juicios que emiten los jueces de los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia? Hay tela de donde cortar con juicios parciales… ¿A dónde está el dinero de las cajas de ahorro de los profesores del SNTE? La base exige auditoría a la nena matapuerto. Es todo.