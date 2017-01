El corrupto diputado del PRD, no comprueba a quién le da dinero a través de vales

El diputado perredista se mostró molesto al cuestionarle a qué periodistas apoyaba con vales de gasolina, pero afirmó que hasta saldo telefónico le “cascareaban” los reporteros, de quien no dio nombres

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso estatal, José Atila Morales, no entregó la lista de periodistas que les entrega “un apoyo” como él mismo denunció el pasado jueves, en donde no emitió comentario alguno en este tema.

Después del revuelo que ocasionó con estas aseveraciones, se esperaba que este viernes el representante popular diera a conocer la lista de estos reporteros que denunció el jueves, les entrega recursos, pero sencillamente hizo “mutis” y sin comentarios.

El pasado jueves aseguró que si los medios están presionando para que los diputados entreguen y donen en sus vales de gasolina, “pues todos deben apretarse el cinturón”, al decir que con ello pues ya no va a estar repartiendo recursos a 20 periodistas que pasan con él y que evidentemente “eran de todos los medios”.

En este sentido, el ex militante de Morena, destacó molesto ante la insistencia de los medios sobre qué van hacer con los vales de gasolina, destacó que “pues todos nos apretaremos el cinturón, y hasta algunos reporteros que se les apoya”.

Ya que dijo que él ya no estará dando este recurso a estos medios, pues les paga de su propio bolsillo, y “con esto de entregar mis vales, tendré que pagar mi propia gasolina”.

El representante popular indicó que los medios de comunicación están presionando para que se donen o no se reciban los vales de gasolina, y advirtió que de ser así, pues sencillamente ya no estará entregando recursos económicos a los medios de comunicación.

Se le cuestionó de quiénes eran, que diera nombres, y dijo que “son alrededor de unas 20 personas que acuden por 250 o 300 pesos mensuales, y que con esto, todos nos vamos apretar el cinturón”.

Por esta razón, se le insistió que diera a conocer nombres y dijo que si él ya no recibirá los vales, y que “erogo seis mil pesos para el pago de esto reporteros”, ya no se los dará “ya que tendré que comprar mi gasolina”.

Indicó además de que no recibe apoyo por su celular y “si me quedo sin saldo, pues va a ponerle de 50 a 100 pesos de saldo, y que estos recursos, pues ya no serán cascareado por los medios de comunicación, pues evidentemente pues utilizará para cuestiones personales”.