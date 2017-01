El adiós de Obama. Hace un llamado a la unidad para luchar a favor de la democracia

En su discurso de despedida, el Presidente de Estados Unidos aseguró que el cambio constante ha sido la tradición en EU. Creo que el futuro está en buenas manos. América no se debilitó por la llegada de los inmigrantes, sino que la nación fue fortalecida. Si están insatisfechos con quien eligieron es momento de juntar esas firmas y hacer algo. Pidió alentar a los políticos a “seguir el sentido común y no las ideas extremistas”. “La democracia puede surgir cuando vencemos el miedo. “Nos traicionamos cuando culpamos a los líderes sin examinar nuestra propia responsabilidad”, dijo.

Illinois, EEUU

Agencias

El presidente de EU, Barack Obama, dio su último mensaje como mandatario estadounidense este martes haciendo énfasis en el compromiso de una transición pacífica con Donald Trump.

“En 10 días el mundo será testigo de un trazo de la democracia (…) Mi gobierno garantizaría la transición más fácil tal como lo hizo el presidente (George) Bush conmigo”, aseguró.

El mandatario también hizo un recuento sobre algunos de los logros que ha tenido su administración tales como dejar atrás la recesión que atravesó el país en 2008, el cierre del programa de armas nucleares de Irán, el derecho de salud a 20 millones de ciudadanos y la creación de 11.3 millones de empleos.

Inmigración y minorías

El mandatario también dedicó una parte de su discurso para hablar de las minorías, entre ellas los inmigrantes, en Estados Unidos.

“Si no estamos dispuestos a invertir en los niños de inmigrantes simplemente porque no se ven como nosotros estaremos disminuyendo las perspectivas de nuestros propios chicos porque esos chicos representarán una fuerza de trabajo cada vez mayor”, aseguró Obama.

“Nunca se comprende a una persona hasta que se está en su lugar”, agregó.

También aseguró que su gobierno rechazó la discriminación a los jóvenes musulmanes en los últimos ocho años.

Reconoce a su equipo

El presidente estadounidense dedicó unos minutos de su discurso para reconocer el trabajo de su esposa, Michelle Obama, como primera dama.

“Lo hiciste con gracia, estilo y buen humor (…) eres un modelo a seguir, me has hecho sentir orgulloso y has hecho sentir orgulloso a este país”, indicó.

Asimismo, agradeció a sus hijas y al vicepresidente Joe Biden por ayudarle durante la presidencia.

Lucha por la democracia

El mandatario hizo un llamado a la unidad para luchar a favor de la democracia y pidió alentar a los políticos a “seguir el sentido común y no las ideas extremistas”.

“La democracia puede surgir cuando vencemos el miedo (…) Nos traicionamos cuando culpamos a los líderes sin examinar nuestra propia responsabilidad”, dijo.

El presidente Obama dio su discurso de despedida en el centro de Convenciones McCormick en Chicago este martes.

Al evento asistieron la primera dama Michelle Obama, el vicepresidente Joe Biden y su esposa.

“Para Michelle y para mí, Chicago es donde todo empezó. Es la ciudad que nos mostró el poder y la bondad fundamental de los estadounidenses”, expresó el mandatario en un video publicado más temprano a través de su cuenta de Facebook.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el presidente estadounidense se despide con una aprobación del 55%.