Editorial: Las viejas inercias

El mercado

Los mismos problemas en el mismo lugar y a la misma hora. Y mucha razón tienen al mencionar las antiguas prácticas de cacicazgos en las diversas actividades de la vida estatal y las leyes se hacen costumbres y romper con ellas con lleva un desgaste político inmenso, de ahí que ningún gobernante se hayan atrevido iniciar siquiera el cambio de las cosas.

El antiquísimo y centenario mercado Pino Suárez que ha sido por décadas la Central de Abastos más concurrida de nuestra capital, es un área obsoleta en espacios comerciales y estacionamientos y dejó de ser un centro de venta de productores locales y pasó a ser un centro distribuidor de vendedores del centro del País.

La ignorancia y el abuso de poder de estos comerciantes, evitan la modernización de este importante lugar. Las mafias, no solo del mercado, principalmente gubernamentales que ven perder sus jugosos ingresos fuera de la legalidad, aún obstruyen este proyecto municipal y que de concretarse con el apoyo del Gobierno del Estado, dará una nueva fisonomía a esta zona de nuestra capital.

El transporte

Es increíble que en 60 años no se logre modernizar el servicio. Recordar que los taxis de entonces eran vehículos del año y los mejores, lo de mayor lujo, y sus propietarios los manejaban con singular orgullo, buscando tener cada año la mejor unidad. Hoy hasta el secretario de Transporte es obsoleto, en presencia, capacitación, calidez e inteligencia. Desde que asumió el poder y tundió a su antecesor José Antonio de la Vega como un mal secretario (después aclararía que no fue lo que quiso decir, que se le chipoteó, y así lo aceptó el ahora diputado y líder de la Jucopo) no hay paz en ese sector.

Pero, lamentablemente hay que reconocer que es un mal que se repite una administración tras otra. La poca fama pública de honradez que han detentado funcionarios del sector, con sus mínimas y honrosas excepciones, nos colocan en uno de los estados con mayor atraso. En breve, tendremos más pochimóviles y transporte colectivo que taxis, siendo Tabasco el único estado del país que no cuenta con servicio privado, solo peseros, camiones y motocicletas y los taxis, hasta ahora hacen su aparición.

El Uber

Archiconocido negocio que opera en más de setenta países del mundo como una empresa en tecnología de punta llegó a Tabasco y está operando de manera casi normal. No solo brinda comodidad y seguridad a los usuarios, sino que es una fuente de trabajo abierta para todos los conductores, sobre todo los llamados “choferes de la tercera” que pueden independizarse y crear su propio negocio prácticamente sin mordidas y chantajes de funcionarios y líderes sin escrúpulos. O sea, se les acabó el “negocio”.