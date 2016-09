Editorial: EL PAN

Lo bueno

Será sin duda, al margen de las fiestas patrias, que arribará a Tabasco Ricardo Anaya, sobresaliente en grado superlativo, presidente del CEN del PAN. Seguramente no se podrá platicar con él, o ya, como es acostumbre en estos casos, traen las versiones distorsionadas de los directivos en funciones, de los panistas que calientan bancas en el parque sin trabajo o de algunas mentes violentas que no faltan en estos menesteres.

Pero el señor Anaya es alguien que vale la pena recordar para un futuro. Sin mucho aspaviento ha consolidado a su partido de manera rápida y silenciosa. Cuando los viejos lobos han pretendido reaccionar, llegan demasiado tarde. Su trabajo más representativo en público, es sin duda la cueriza en un debate televisivo después del proceso electoral, acomodó al experimentado Manlio Fabio Beltrones que solo alcanzaba a tartamudear ante la sonrisa socarrona del joven panista y Basave, entonces dirigente amarillo, acostumbrado a llorar en público “nadie me quiere, todos me odian, renunció, porque renunció” creímos los televidentes que desfallecería de un infarto al no saber siquiera que argumentos utilizar para tan singular felpa.

Lo malo

Es que viene a un estado donde su partido prácticamente no existe. La militancia escasa y la dirigencia pobre en experiencia y sin agraviar a nadie, de muy poca preparación política. Discurren su andar entre paleros de la mayoría en turno, ahora casi son perredistas, como antes fueron priistas y siempre ha sido una minoría inoperante.

Lo más malo

Nunca ha sobresalido. Pero durante varias décadas, existieron líderes blanquiazules, pocos, pero dignos, que siempre le dieron la presencia a su partido en el entorno político y social tabasqueño, que se destacaba por su extrema militancia. Lo más grave, pese a que dos administraciones seguidas el PAN gobernó el país, jamás, de los jamases, lograron siquiera sentar las bases de un partido digno de participación ciudadana, y de las delegaciones, bueno, es innecesario hablar. Tiempo perdido que difícilmente volverá.

Lo bueno dentro de lo malisisísimo

El PAN puede argüir miles de pretextos, pero el PRI ninguno. Potencia política por 80 años en la entidad, hoy se debaten entre la vida y la muerte. No tiene forma, ni fondo. Sin una representación firme, no espera mucho en los próximos comicios. El PRD, que en los últimos 30 años fueron los malos de la película por violentos y marginales, con un liderazgo inteligente ha logrado avanzar y arraigar su posición y los de la derecha acomodada, poco podrán hacer. Tiene usted don Ricardo una difícil tarea por delante.