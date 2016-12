Edificio del ISSET elefante blanco

Debido a que fue más realizado con material de pésima calidad producto de una presunta corrupción

Emiliano Zapata

Roberto Abreu Suárez

Corresponsal

En un elefante blanco se encuentra el consultorio recién construido de la clínica del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) en esta ciudad, debido a que fue más realizado con material de pésima calidad producto de una presunta corrupción.

Los derechos habientes de esta institución, tienen que sufrir de las inclemencias del tiempo cuando quieren recibir una consulta en la clínica de esta ciudad, ya que desde muy de madrugada tienen que realizar sus filas debido a que solo ofrecen entre 15 consultas diarias y en la banqueta en donde actualmente funciona los consultorios.

Arcadio “N” comento que la obra inicio su construcción hace aproximadamente tres años finalmente tras varios atrasos en la fecha se entrega, fue inaugurada por un representante del director Agapito Domínguez Lacroix y tras dos semanas de que se atendían a los pacientes en esta instalaciones, el instituto volvió a rentar unas instalaciones ya que este edificio y su equipos de clima, servicio de agua, luz comenzaron a fallar y al no llegar a servir.

Personal de mantenimiento que fueron enviados por la dirección general del ISSET, comenzaron a desbaratar las paredes llegando al grado que llegaron a la conclusión que todo el edificio no era posible seguir trabajando ya que les podía caer encima y los drenajes tapados, sin agua, sin luz y otros servicios fallaban.

Ubicado en la colonia Mangal de esta ciudad en una zona totalmente fuera del centro, este edificio luce totalmente abandonado, saqueado por los amantes de los ajeno, además de ser un refugio de malvivientes que solo realizan sus necesidades fisiológicas en el suelo.

Los derechos habientes de este Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, piden que se inicie una minuciosa auditoria desde la compra del terreno en la zona y que compañía fue la encargada de construir la obra que no ha servido para lo que fue creada y que el director el Arquitecto José Agapito Domínguez Lacroix de una explicación de esta obra que al parecer está copada por actos de corrupción.