El platillo principal parece cocinarse, luego de que el rudo aceptó el reto de su odiado rival

Ciudad de México

Notimex

A un mes del “Homenaje a dos leyendas”, el platillo principal parece cocinarse entre Diamante Azul y Pierroth en duelo de máscaras, luego de que el rudo aceptó el reto de su odiado rival.

El científico se desquitó de todas las humillaciones sufridas y destrozó la máscara del “Ingobernable” la víspera en la Arena México, además de reiterar su reto de apuestas, lo que no dudó en aceptar Pierroth.

“‘Chapopote azul’, ¿sabes qué les he enseñado a mis hijos? que no le tengamos miedo a nadie, y si quieres que te quiere esa mugrosa máscara acepto”, dijo la “Bestia negra” sobre la contienda que podría realizarse el próximo 17 de marzo.

“Eso quiere, le voy a dar gusto, aquí están los hechos y esto va a ser mío”, dijo mientras sostenía en sus manos el trofeo tras una nueva humillación a su rival, apoyado por su hijo Rush, quien confía plenamente en la victoria de su padre.

“Para qué apuestas, esa máscara no vale nada, (pero) me llena de orgullo, queremos que le ganes a ese perro, que vean que somos la diferencia de la lucha”, comentó el hombre que posee una de las cabelleras más cotizadas de la lucha libre.

Diamante Azul, quien al final de la batalla fue vapuleado una vez más por los “Ingobernables”, dejó en claro que está dispuesto a terminar con los rufianes de la familia Muñoz, “soy el que va a terminar con la dinastía de mugrosos”.