Duelo de gigantes

El Rebaño y el equipo argentino se medirán en partido amistoso en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco

Agencias

El Rebaño Sagrado tendrá un partido amistoso contra el Boca Juniors de Argentina aprovechando que ninguno de los dos jugará la Copa Libertadores de América y se jugará el próximo jueves 2 de febrero a las 20:45 horas en el estadio rojiblanco.

En la presentación de este duelo José Luis Higuera, CEO de Chivas, rompió el silencio y habló sobre la oportunidad de enfrentarse a los ‘xeneizes’ en Guadalajara.

“Agradecimiento por haber aceptado esta edición de la Copa de Gigantes, por la premura y la idea que tenemos es entre Chivas y Boca Juniors. El 2 de febrero, Chivas TV y sus aliados, Claro y Cinépolis. Una rivalidad importante para nosotros desde la libertadores. Serán 90 minutos, definición en penales si hay empate. Tres cambios, un partido de competencia y no de exhibición”.

Para este juego no habrá dinero para Boca sólo habrá una apuesta económica y el que gane el encuentro se llevará la bolsa, así lo declaró Higuera emocionado por este compromiso ante el conjunto de La Ribera.

“Esta copa nace para establecer un nivel futbolístico, buscamos demostrar que Chivas demuestre que cuenta como uno de los mejores planteles. Un partido a muerte, no hay dinero de por medio en término de contrato, es a todo o nada. Al final aceptó Boca y nosotros, el que gana se lleva el premio y el que no se va con las manos vacías”.

Higuera sentenció que a Chivas no le hace falta la vitrina de la Copa Libertadores de América para demostrar su poder y que en este caso van a aprovechar este duelo para mostrarle el mundo que están a la altura de un equipo como Boca, aunque hay que decir que Boca no alcanzó a hacer el puntaje necesario para ir a la Libertadores.