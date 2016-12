Duele situación de obra musical

La actriz expresó que le duele profundamente la situación por la que está pasando el musical “Amor eterno”, motivo por el cual apoya al productor Omar Suárez y espera que se haga justicia

Ciudad de México

Notimex

La actriz Mariana Seoane expresó que le duele profundamente la situación por la que está pasando el musical “Amor eterno”, motivo por el cual apoya al productor Omar Suárez y espera que se haga justicia.

Mencionó que no existe ninguna competencia con algún productor que desee montar una obra similar, ya que dejó en claro que Juan Gabriel “se merece todos los homenajes posibles”.

“Pueden hacerse miles de tributos, ninguno compite contra el otro, en vida se los hicimos, sólo le pedimos al público que quiera ver este musical, que la próxima semana arrancamos, vaya a vernos, porque lo estamos haciendo con mucho amor”, declaró.

Contó que la atmósfera de todos los que forman parte de este espectáculo es de una tristeza enorme, pues ha sido un trabajo de mucho tiempo, de varios meses, que ella vio crecer junto a Suárez.

“Nosotros sabemos que tenemos la autorización de Juan Gabriel, quien ya no está, yo fui una amiga de él hasta el final y jamás fue una persona que hubiese querido sacar provecho de esto”, recalcó.

Aunque su relación con el compositor está al margen, dijo que le da tristeza esta clausura, porque no están haciendo nada malo, sólo interpretando sus canciones en un proyecto “bellísimo” para el público, sin tratar de dañar a nadie.

“No voy a hablar de términos legales, porque no me pertenece eso, yo vengo como una persona más que me duele que estén haciendo estas cosas”, aseveró.

La también cantante informó que no ha podido hablar con Iván Aguilera, con quien ha intentado comunicarse “miles de veces”; no se ha podido, pero sigue abierta y no quiere tener problemas, menos con la familia de “El Divo de Juárez”, a quien ama.