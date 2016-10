Duarte se va. Partidos exigen mano firme en el caso

El Congreso de Veracruz recibió la solicitud de licencia presentada por Javier Duarte de Ochoa para separarse del cargo de gobernador constitucional del estado. Partidos exigen mano firme en el caso

Ciudad de México

Agencias

La solicitud de licencia al cargo de gobernador por parte de Javier Duarte de Ochoa llegó al Congreso de Veracruz, y que deberá ser analizada y votada para después elegir al mandatario sustituto.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavia Ortega Arteaga confirmó la recepción del documento y expresó que será responsabilidad de la Diputación Permanente darle entrada al documento, aunque dijo desconocer cuando se realizará la sesión pues no existe fecha límite para el nombramiento de un suplente.

Consideró que se trata de un hecho histórico, pues comentó que nunca se había visto una situación similar en Veracruz y que era respetuosa de la decisión de Duarte de Ochoa.

Debe quedarse en México: Gamboa Padrón

El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, pidió a Javier Duarte de Ochoa, quedarse en México y enfrentar las acusaciones e investigaciones que existen en su contra.

Entrevistado al término de la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Gamboa Patrón dijo que con la solicitud de licencia a su cargo de gobernador de Veracruz, lo que debe hacer Duarte de Ochoa es dar la cara y presentar los elementos que dice tener para defenderse de las acusaciones que se le imputan.

Para el senador del PRI y ex candidato de ese partido a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa, la solicitud de licencia del gobernador Javier Duarte de Ochoa, llega tarde.

Consideró que esta separación del cargo obedece a un clamor social en su estado y confió en que signifique el principio de una serie de investigaciones que deben agilizarse, “averiguaciones para castigar a los responsables de la peor situación que vive el estado de Veracruz, mi tierra”, señaló el senador.

Dan la espalda en Veracruz

Los principales actores políticos o sociales elogiaron por unanimidad, la decisión del gobernador Javier Duarte de Ochoa de solicitar licencia para separarse del cargo y enfrentar las acusaciones por corrupción.

Ningún político veracruzano salió en defensa del mandatario y, por el contrario, exigieron que sea castigado por las condiciones en que deja la administración estatal.

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José de Jesús Mancha Alarcón, exigió que Duarte de Ochoa vaya a la cárcel como resultado de sus acciones al frente de la administración estatal.

El líder estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que la “renuncia” de Duarte de Ochoa es mañosa y tramposa, pues no es más que una estrategia mediática para preparar un blindaje legal. “Duarte va a hacer los mismo que Padrés, lo que Padrés hizo en agosto lo va hacer Duarte en septiembre”.

Preparar proceso contra Duarte

El presidente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, urgió a la bancada de su partido en Veracruz a procesar la separación de Javier Duarte como gobernador y exhortó a las autoridades federales a continuar la investigación de su caso.

En un posicionamiento emitido a través de un material videograbado, Ochoa Reza también exhortó a que se apliquen sanciones ejemplares a los responsables de cualquier acto de corrupción, “porque no se puede permitir la impunidad”.

También llamó a su homólogo panista, Ricardo Anaya, a que de la misma forma en que el PRI ha actuado, lo haga contra Guillermo Padres Elías, ex gobernador de Sonora, y el actual mandatario estatal electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ambos señalados por actos de corrupción.

Subrayó que los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Morena están obligados a entender que “no se puede tapar el sol con un dedo” y abatir los actos de corrupción en el interior de esas fuerzas políticas.

El país debe cambiar y por ello en el Partido Revolucionario Institucional “escuchamos los reclamos de la ciudadanía y estamos limpiando la casa. La batalla que enfrentamos es por ustedes, es por la transformación del PRI, esta causa es por México”, aseguró.

Enrique Ochoa enfatizó que desde que asumió la presidencia nacional del partido tricolor, en julio, inició una lucha frontal contra la corrupción y a favor de la rendición de cuentas.

La crisis en Veracruz

Agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) echaron mano de tres tractocamiones, dos retroexcavadoras, una “mano de chango”, una pipa y varias unidades Torton para “taponear” las entradas a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y las vialidades alrededor del inmueble gubernamental.

La medida, tomada el pasado jueves 6, fue para emplazar al gobierno de Javier Duarte a que cubra una deuda superior a 450 millones de pesos antes de que concluya su sexenio, el próximo 30 de noviembre.

A sólo 50 días de que el mandatario –suspendido de sus derechos como militante priista por el Comité Ejecutivo Nacional del partido– deje el poder, la protesta social y burocrática se encuentra en su punto de ebullición más alto.

Así, por ejemplo, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) rompieron una piñata con el rostro de Duarte en protesta por el impago de becas “Manutención” desde hace cinco meses y el alza a la tarifa del transporte público, en tanto que maestros y jubilados exigen prestaciones pendientes a la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) y al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), y campesinos y trabajadores de ingenios azucareros tomaron la Tesorería de Veracruz para reclamar el pago de proyectos productivos.

Más aún, dentro del aparato gubernamental, los trabajadores de la Secretaría de Salud encargados de prevenir y combatir el zika, dengue y chinkungunya llevan dos meses con protestas, paros de brazos caídos y quejas por el retraso en la nómina, mientras las enfermedades señaladas atacan con fuerza en zonas rurales y toman presencia en regiones urbanas.

Deudas por todos lados

Luego de 88 años de gobiernos priistas, por primera vez Veracruz será encabezado por una coalición opositora a la que Javier Duarte entregará el estado en condiciones muy adversas.

Tan solo la deuda bancaria del estado supera los 52 mil millones de pesos, además de que existe un “pasivo revolvente” con proveedores, contratistas y prestadores de servicios de 12 mil millones de pesos aproximadamente, admitió el titular del Órgano de Fiscalización (ORFIS), Lorenzo Portilla, en su última visita al Congreso local.

Y la deuda con “terceros institucionales” es incalculable, ya que varios titulares de Organismos Públicos Descentralizados u Organismos Autónomos no han querido revelarla por ser afines a Duarte.

El pasado jueves 6, las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano citaron a rueda de prensa para informar que el presunto daño patrimonial a la Cuenta Pública 2015 asciende a 9 mil 231 millones 889 mil 559 pesos, lo que representaría el 10% del Presupuesto Estatal del Ejercicio fiscal 2015.

No más fuero: López Obrador

El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador aseguró que para terminar con la corrupción que impera en país no son necesarias nuevas instituciones, sino cortar de tajo y quitar los fueros de los que gozan los funcionarios, incluido el Presidente de la República.

Sobre la licencia que solicitó Javier Duarte a la gubernatura de Veracruz, el político tabasqueño comentó: “Ahí está el caso de Duarte, pero y (Miguel Ángel) ¿Yunes qué? ¿A poco es distinto? Ahí está (Guillermo) Padrés que tiene por abogado a (Antonio) Lozano Gracia, quien fue procurador con el primer gobierno del PAN, ya basta de engaños”.

Entrevistado por Denise Maerker y a pregunta expresa sobre porqué ofrecer entonces amnistía a los que acusa de saquear al país, López Obrador explicó que en primer lugar las leyes no permitirán su encarcelamiento y “se van a salir con la suya”, además de que “se protegen unos con otros, no habría un solo encarcelado porque no habría instrumentos”.

Además porque quiere justicia y no venganza, ni perdón ni olvido. “A partir del nuevo régimen me comprometo, junto con otros muchos mujeres y hombres que estamos luchando desde hace muchos contra corrupción y que tenemos autoridad moral para hacerlo, a acabar, a cortar de tajo con la corrupción es el cáncer que está destruyendo al país, acabar con la simulación”.