Drenajes obsoletos. Urgente que ayuntamientos inviertan en drenajes ante más de tres décadas de abandono: PAN

“Por supuesto que es necesario y urgente que los ayuntamientos ejecuten obras en torno al sistema de drenaje y agua potable, ya que evidentemente, como sucedió aquí en Centro, donde se tiene más de tres décadas sin que se invierta un solo peso a este sistema”, dejó en claro el dirigente en Tabasco del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Castillo.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, el dirigente partidista estatal dijo que ante la lluvia atípica que se presentó en Villahermosa hace unos días, y que ello provocó que se inundara cerca del 60% de esta ciudad capital, “de nueva, cuenta el sistema de cárcamos y drenaje no fue el suficiente”, derivado que a pesar de que hayan operado los cárcamos al 100%, el sistema de drenaje ya es obsoleto y que realmente no funciona.

“Y para lo que se tiene que hacerse en la ciudad como Villahermosa, la cual creció en demasía, es que se tienen que adecuar las acciones”, por ello, es necesario que las administraciones municipales realicen obras de infraestructura en el drenaje, ya que se tiene más de 30 años en donde no se le invierte ni un solo peso sin querer criticar directamente.

“El presidente municipal o a la comuna de Centro con su cuerpo de cabildo, de ser el responsable directo de la inundación”, aseguró el ex diputado local, donde dijo que la Comisión Nacional del Agua tiene acciones concretas para informar, ello en tiempo y forma cualquier tipo de pronósticos.

Indicó que espera que la comuna de Centro entienda la situación, que no son “críticas insanas, pero que evidentemente tiene que invertir en obras que realmente funcionen y que sean benéficas para los villahermosinos, y nos evitemos acciones negativas”.