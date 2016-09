Dos años de “Nuestra Familia”

El gobernador Arturo Núñez acudió como padrino de celebración a festejar dos años al aire, “Familia DIF, Nuestra Familia” emisión que encabeza Martha Lilia López de Núñez, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco.

Al festejar dos años al aire, “Familia DIF, Nuestra Familia” realizó un programa especial que tuvo como padrino al gobernador Arturo Núñez Jiménez, quien felicitó a los integrantes de esta emisión que encabeza Martha Lilia López de Núñez, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, por el contenido e información que aportan a la sociedad.

Ustedes contribuyen a tener mejores familias, dar mejores servicios a las niñas, niños, jóvenes, personas de la tercera edad, mujeres, discapacitados y a todos aquellos sectores que necesitan ayuda y la reciben por parte del DIF estatal y municipales, agregó el titular del Poder Ejecutivo.

Durante la transmisión número 105 del programa, realizada desde las instalaciones de “Cafeto Tabasco”, el coordinador general de esa institución asistencial, Ricardo Poery Cervantes Utrilla, reconoció la labor de quienes hacen posible esta iniciativa para tener mayor acercamiento con la ciudadanía a la que se sirve.

Por su parte, Celia Bosch Muñoz, directora de Atención a Personas con Discapacidad, comentó que los empleados Down de dicha cafetería desarrollan en la práctica lo que aprendieron en sus clases; señaló que a los demás trabajadores y a los comensales se les pide que los traten como un igual, no como niños sino como jóvenes.

Al respecto, Lili Guzmán Carrera, coordinadora estatal de las Clínicas de Síndrome de Down de la Secretaría de Salud, ponderó la inclusión laboral que el gobierno estatal impulsa a favor de las personas que tienen alguna discapacidad.

Cada uno de nuestros trabajadores tiene sus propias actividades: algunos atienden, otros están en la cocina, barren y ayudan en lo que se les indica, porque aquí todos somos iguales, manifestó por su parte Lourdes Aguirre Bocanegra, gerente de esta empresa ubicada en la Zona CICOM, entre el Museo de Antropología Carlos Pellicer y el Teatro Esperanza Iris.

Incorporación laboral de personas Down

En ese sentido, Cervantes Utrilla mencionó que “Cafeto” es una iniciativa con gran sensibilidad y responsabilidad, cuyo éxito se puede apreciar al ver la alegría y satisfacción de los jóvenes Down al realizar su trabajo, de ahí el compromiso del DIF estatal por seguir concretando beneficios a favor de los sectores vulnerables de la sociedad.

En su intervención, Arturo Núñez citó que las personas con este síndrome son capaces de aportar su esfuerzo y cumplir tareas laborales en las que se les capacite, por lo que no basta llevarles los servicios médicos sino que también se debe incorporarlos a la sociedad, junto a sus familias, mediante el otorgamiento de un empleo. Por tal motivo valoró la iniciativa del DIF estatal para crear la cafetería e incluirlos laboralmente.

Así también, Martha Lilia López agradeció al personal de CORAT porque siempre les apoyan con la mejor disposición para las emisiones radiofónicas de cada martes, además de valorar el compromiso y pasión por servir de los funcionarios, directivos y trabajadores de las diversas áreas del organismo asistencial, ya que su esfuerzo es lo que permite llevar cada día los programas y proyectos hasta las comunidades de alta y muy alta marginación.

Ampliando programas

El programa Cambia tu Tiempo se extenderá a los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo, anunció la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López de Núñez, durante la celebración del segundo aniversario del programa “Familia DIF, Nuestra Familia”, evento al que acudió como invitado el gobernador Arturo Núñez Jiménez.

El mandatario estatal felicitó a quienes conforman esta emisión radiofónica, la cual ha permitido acercar a los tabasqueños los programas que opera el DIF y cumplir de manera más integral sus funciones de servicio a la sociedad.

López de Núñez refirió que el titular del Ejecutivo ha puesto toda su confianza en la estrategia denominada Cambia tu Tiempo, la cual con la participación de jóvenes busca crear conciencia y reconstruir el tejido social. Por tal motivo y debido a sus buenos resultados en el municipio de Centro, el sábado se pondrá en marcha en municipios de la Chontalpa Chica, agregó.

