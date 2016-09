Dos años de escándalos en la UPCh

Querubín Fernánez Quintana, a sus dos años de estar como tal, solo se ha dedicado a lidiar con diversos problemas de su equipo de colaboradores

Cárdenas

Redacción

Rumbo Nuevo

El gran laboratorio de cerebros que para muchos tabasqueños significó la Universidad Popular de la Chontalpa, UPCh, hoy el rector, Querubín Fernánez Quintana, a sus dos años de estar como tal, solo se ha dedicado a lidiar con diversos problemas de su equipo de colaboradores así como de los sindicatos y asociación de alumnos por lo cual, esta casa de estudios se aleja mucho del compromiso educativo; apenas hace unos días, su gente de confianza, el cual era hasta su chofer, Erick Ramírez Priego, de servicios escolares, tuvo que dejar este cargo porque, es acusado por un sinnúmero de anomalías, entre estas la venta de calificaciones que, nuevamente ponen en boca de todos, la imagen de esta Alma máter, lo peor de caso es que, este sujeto será premiado con un nuevo cargo en la misma institución.

Apenas el pasado mes de julio, mes en que se cumplieron dos años de que Querubín Fernández Quintana, fue electo como rector, sus aduladores, encabezados por Erick Ramírez, le organizaron allá por la ranchería Calzada, un pachangon para celebrar su estancia en la rectoría. Muy poco les importó las broncas sindicales de los maestros encabezados por Raymundo Salazar y Manuel Uc López debido, a que con todos los recursos de la rectoría, Querubín estaba impulsando a la Maestra Aidelubia Madrigal Alcocer la cual, fue electa, según dan a conocer maestros del SUTAUPCh, falsificando las firmas de los docentes por lo cual, hoy dicha dirigencia “espuria”, así la califican los catedráticos de la UPch, dentro de muy poco va a ser destituida.

Muy lejos de los buenos resultados académicos, esta universidad, en manos del galeno, se ha visto envuelta en broncas tales como: la renuncia del secretaria de finanzas Fanny Caraveo Peralta, por diversos actos de corrupción; la salida inesperada de la secretaria particular, Cesia Karen Sánchez, al parecer por un amorío prohibido con su jefe; la inhabilitación de la líder estudiantil, Génesis Yanil Martínez Vidal, de la planilla Rosa, por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje la cual había sido impuesta por Querubín y sus colaboradores.

A unos días que Fernández Quintana, lleve a cabo su informe, en esta universidad existe un divisionismo marcado entre la familia universitaria debido, a que los estudiantes no tienen dirigencia y, no hay quien les gestione beneficios; los maestros, están divididos por la Maestra Aidelubia y un pequeño grupo de docentes a los cuales, Querubín le cumple todos los caprinos sin tener la mayoría; los trabajadores administrativos, en su mayoría son presionados porque, vienen de administraciones pasadas; hay mucho desorden en la venta de comida en el campus y, por donde quiera se ven taquerías con los cual, se pone en peligro la salud de los estudiantes.

Muchos padres de familias, maestros, trabajadores y alumnos coinciden en que el gobernador Arturo Núñez Jiménez no debe de permitir que, “un grupo de amigos, encabezados por el rector, estén dedicados a sangrar, económicamente esta casa de estudios y, se olviden de la excelencia educativa que juró buscar cuando tomó protesta como rector Querubin Fernández Quintana, ante el entonces Secretario de Educación, Rodolfo Lara Lagunes.