Dona cabellera para peluca infantil

Aseguró que su decisión cambió cuando resolvió donarlo a una buena causa y así comenzó a investigar cuál fundación sería la mejor opción para hacerlo

Ciudad de México

Notimex

Melissa Robledo, vocalista del grupo Matisse, inicia 2017 con un cambio de imagen, tras haber donado su larga cabellera a la Fundación Rizos de Amor y Alegría, A.C., que se encarga de proporcionar pelucas de cabello natural a niños de escasos recursos que lo hayan perdido por algún padecimiento.

“Me gusta esta nueva imagen de cabello corto, aunque debo reconocer que no me animaba a cortarlo, porque tenía miedo, no sabía cómo me vería”, declaró a la prensa la joven intérprete.

Aseguró que su decisión cambió cuando resolvió donarlo a una buena causa y así comenzó a investigar cuál fundación sería la mejor opción para hacerlo.

Destacó que checó varias instituciones nacionales e internacionales, pero le convenció Rizos de Amor y Alegría A.C., que se encarga de regalar pelucas hechas con cabello natural a niños mexicanos de bajos recursos que sufren la pérdida de cabello crónica o a largo plazo, causada por cualquier tipo de enfermedad.

“Investigué y me pareció una fundación seria, que se encarga de hacer cosas lindas por los niños”, dijo la intérprete.

“Todas las personas tenemos que tomar conciencia y apoyar alguna causa social”, abundó Melissa, quien cortó 35 centímetros de su cabellera, la cual hoy la entregó a la fundación.

“Yo misma me corté el cabello y según parecía lo había cortado bien, pero luego fui a que me arreglaran”, comentó la joven, quien junto con sus compañeros de Pablo Preciado y Román Torres conforman el grupo Matisse, con quienes ya preparan algunos temas para un segundo álbum.

“Estamos muy contentos y en el nuevo disco le estamos componiendo al amor, aunque también pensamos incluir otras cosas más alegres en ritmos, porque atravesamos por momentos de mucha felicidad”, señaló Pablo Preciado.

Mientras tanto, este año estrenarán su sencillo “Alguna vez”, perteneciente a su disco “Sube”.