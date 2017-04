Disidentes siguen en paro

Piden que se realice una nueva negociación pero en las instalaciones de la corporación, afirmando que solo algunos elementos regresaron a trabajar

Instalaciones de la SSP continúan tomadas por grupo disidente de policías; promueven amparo para no ser detenidos.

Un grupo de policías disidentes mantiene tomada las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), debido a que no aceptan el acuerdo logrado por la comitiva que los representó en la Secretaría de Gobierno.

Los inconformes acusan a quienes acudieron a la Secretaría de Gobierno de haber vendido el movimiento, por lo que pidieron que se realice una nueva negociación, pero en las instalaciones de la corporación.

Mateo Arévalo Córdova, uno de los integrantes del movimiento, destacó que la petición principal es el incremento salarial.

Dijo que la mayoría de los elementos apoyan esta decisión, por lo que solo unos cuantos fueron los que regresaron a laborar.

Señaló que no están cerrados al dialogo, pero piden que ahora sí se cumplan lo que les vienen prometiendo desde el 2013.

Externó que las instalaciones seguirán tomadas mientras se resuelve el conflicto.

Arévalo Córdova, comentó que la abogada que los asesora Teresa Jaber Pancardo promovió un amparo ante jueces federales, para que no haya represalias en contra de los uniformados que están protestando, y evitar así ser detenidos.