Diputados no deben renunciar, alcaldes sí: De la Vega Asmitia

Deja en claro el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, José Antonio de la Vega Asmitia que los alcaldes que busquen la reelección que se encuentra establecida en la ley, debieran dejar su cargo al inicio del proceso, pero los diputados no “porque no se maneja recursos públicos”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la presente legislatura, estableció que la ley y la constitución es clara, en donde los alcaldes sí se tienen que separar del cargo, porque manejan recursos y los diputados no”.

De la Vega Asmitia reveló que los presidentes municipales que aspiren a la reelección en el 2018, deberán dejar su cargo cuando inicia el proceso electoral, tal como lo estipula la nueva ley; pero en el caso de los diputados no es necesario, y la diferencia radica en que los legisladores no manejan recursos públicos.

Dijo que no está prohibido ser candidato y diputado al mismo tiempo “porque no manejamos recursos públicos, es la diferencia que se tiene con los alcalde”.

Y que los alcaldes tienen que pedir licencia, tiene que separarse del cargo para poder contender, “y no podría ser alcalde y ser candidato al mismo tiempo, pero los diputados por no manejar recursos públicos no están impedidos por esta situación”.