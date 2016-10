Diputados federales del PRD votarán en contra de la propuesta PRI-PVEM de un aumento del 10 % a la gasolina en 2017: Candelario Pérez

Asentó el congresista, que ante la situación que vive la población, no se puede incrementar la carga fiscal, por lo que debe ser la federación quien haga los ajustes

Luis Miguel Maldonado Falcón

Rumbo Nuevo

Ante la propuesta de incremento a la gasolina hasta en un 10 por ciento por parte del Gobierno Federal, para el próximo año, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no apoyará esta iniciativa que será respaldada por los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), en la cámara de diputados del Congreso de la Unión, señaló el diputado Candelario Pérez Alvarado.

En entrevista el legislador señaló que en su calidad de Coordinador de Finanzas del Grupo Parlamentario, se acordó no votar, a favor del incremento de las gasolinas, por que no puede ser, que con la situación económica, que vive el país, se esté pensando, en que los mexicanos, sigan pagando más y más impuestos, cuando se tendría que pensar diferente y actuar diferente.

Dijo que el acuerdo que pretenden impulsar el PRI y el PVEM, es que además de incrementar el precio de los combustibles, se libere el precio de los mismos a partir del próximo año, cuando en la ley se establece que esto sería a partir de 2018, por lo que pretenden adelantar este golpe a la economía, ello con la idea que para el año de elecciones ya la ciudadanía haya olvidado el aumento de los mismos.

Asimismo dijo que en materia de deuda, también se ha llegado a un acuerdo, en el sentido de no votar a favor del endeudamiento, si el Gobierno Federal no dice cuáles son los proyectos que provocaran esta situación, puesto que en el 2012 la deuda era de 5.2 billones de pesos y hoy a cuatro años y medio de gobierno la deuda es de 10.3 billones de pesos, además de que representa el 50.5 del Producto Interno Bruto (PIB) y por ello se ha puesto como condición, el manejo transparente de la misma.

En cuanto a la reducción al presupuesto federal para Tabasco, dijo que se lleva hasta hoy una cifra de dos mil 792 millones y que solo hay un incremento del 0.4 por ciento sobre participaciones del Ramo 33 y 28 y que en este último, será siempre y cuando haya mayor recaudación por parte del Gobierno del Estado.

No al IEV

Cuestionado si esta condición obligaría al Gobierno del Estado, a implementar nuevamente el Impuesto Estatal Vehicular (IVE), el legislador federal enfatizó que no, porque una de las premisas del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, es no más impuestos y se está pugnando porque haya una mejor distribución del gasto del Gobierno Federal.

Por ello dijo Candelario Pérez Alvarado, que el grupo parlamentario del PRD ha decidido no votar a que se incrementen los costos de los combustibles y pidió a los diputados federales por Tabasco del PRI y de los otros partidos, para que señalen hacia donde ira su voto, si hacia el alza de los mismos, o hacia el hecho de que los mexicanos y tabasqueños paguen menos por este servicio.