Diego Boneta dará vida a Luis Miguel

Ciudad de México

Agencias

Hace unas semanas, se dieron a conocer las primeras imágenes de la serie biográfica de Luis Miguel y recientemente salió a la luz que uno de los actores que dará vida al cantante es ni más ni menos que Diego Boneta, quien se rumoró tuvo un romance con su hija Michelle Salas.

Ahora se difundieron a través de las redes sociales una serie de fotografías en las que se observa que “El Sol” y el galán ya tuvieron su primer encuentro, presuntamente para ultimar algunos detalles del proyecto a cargo de Netflix y Telemundo.

La encargada de mostrar la reunión de estas dos grandes estrellas fue la actriz y productora Roma Downey, quien publicó en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías en las que se aprecia a Luis Miguel muy sonriente y accesible; mientras que Diego Boneta no puede ocultar su felicidad de formar parte de la serie.

“Una noche tan divertida en nuestra casa con amigos Luis Miguel y Diego Boneta. Esta fue una noche histórica, porque es la primera vez que estos dos se reúnen! Diego tiene el honor de ser elegido para interpretar a Luis Miguel en un fantástico nuevo drama sobre su vida en Telemundo!”, escribió como descripción de una de las imágenes.

El pleito con “El Burro” Van Rankin

Luis Miguel ha sido uno de los famosos más cuidadosos con su vida privada, por lo que es muy poco lo que se sabe; pero ahora su ex amigo Jorge “El Burro” Van Rankin reveló por qué terminó su amistad con el cantante y los motivos por los que se pelearon.

Durante un análisis que realizaron en el programa Hoy, el conductor no pudo ocultar el gran cariño que siente por el intérprete de “La Incondicional” y aprovechó la oportunidad para narrar que se distanciaron desde hace varios años luego de que él y Esteban Arce le hicieron una broma telefónica a su asistente.

“Le hicimos una broma que hablábamos de un hotel de Miami, una tontería. Alguien le mete mugre en la cabeza y se va contra mí”, comentó el presentador, quien destacó que ese fue el motivo por el que Luis Miguel le dejó de hablar. Señaló que sabe que hay gente que busca alejar al cantante de sus verdaderos amigos y enfatizó que él jamás estuvo con el ex de Aracely Arámbula por interés.

El conductor comentó que su amistad con el artista duró una década y que desde hace 18 años no tiene contacto con “El Sol”. Precisó que Luis Miguel y él sí llegaron a ser muy unidos, por lo que la estrella le confió cosas que jamás revelaría a los medios de comunicación.