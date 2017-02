Diálogo con locatarios. Se analizará prórroga: Gaudiano

El alcalde enfatizó que no están cerrados a este beneficio para aquellos comerciantes inconformes

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Deja en claro el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa que se encuentra abierto a analizar y dialogar con los locatarios que se instalarán en el mercado provisional de Casa Blanca, sobre su propuesta de aplazar el inicio de funciones de esta central de abastos por diversos contratiempos, al apuntar que “se iniciará el diálogo y se verá si existe esta posibilidad”.

En este sentido, el regidor de la comuna capitalina, dijo que todavía no se ha presentado nada por parte de un grupo de locatarios para solicitar una ampliación al periodo de inicio de operaciones, pero de entrada mencionó que es un gobierno de puertas abiertas y de diálogo permanente, por lo cual “de solicitarlo, por supuesto que se analizará”.

“Se menciona que se está proponiendo por parte de los comerciantes que quiere más tiempo, y que quieren diálogo, mi administración está basada en el diálogo, y por tal razón, no está cerrada la posibilidad de darle una prórroga”.

Agregó el presidente municipal que ello “es un tema que se tiene que analizar con los tres órdenes del gobierno esta posibilidad de una prórroga”.

Y dijo que “no somos un gobierno insensible ni nada por el estilo; siempre están las puertas abiertas que escuchan a los ciudadanos y si se me hacen esa petición y solicitud, pues con mucho gusto la canalizo y la revisamos para determinar le qué procede sobre el mercado temporal”.

Destacó Gaudiano Rovirosa que “hay que dialogar y saber qué es lo que se pedirá, pero somos un gobierno de puertas abiertas y se analizará lo conducente”.