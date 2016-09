Detecta el Órgano Superior de Fiscalización graves señalamientos en todas las cuentas públicas de todo el Estado: De la Vega Asmitia

Afirmó que se evaluará y actuará con total apego a la ley. Rechazó que se vaya a maquillar información alguna

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Ni se va a manosear ni cambiar nada en torno a los dictámenes que entregó el Órgano Superior de Fiscalización a los diputados, sino que saldrán como vienen”, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, diputado José Antonio de la Vega Asmitia confirmó que “todas las cuentas, de los tres poderes, órganos descentralizados y de los municipios, tienen anomalías”.

En entrevista con los medios, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que “para que no nos engañemos, el Órgano Superior de Fiscalización hizo graves señalamientos, cargo de acciones resarcitorias a todas las cuentas públicas del estado, tanto a la primera inspectora donde se encuentra el poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales y autónomas, como a los municipios de la segunda y tercer sector, entonces el trabajo podemos afirmar con mayor tranquilidad, que no hubo impunidad”.

Agregó que “el trabajo del OSFT es auditar las cuentas de los poderes, de los ayuntamiento; es una facultad que está conferido al mismo, no a los diputados ni a las comisiones”.

Indicó que “prácticamente, no tenemos estas facultades; nosotros vamos a evaluar el trabajo, a calificar las cuentas bajo este proceso, y para que no nos engañemos, el Órgano Superior hizo graves señalamientos, cargo y acciones resarcitorias a todas las cuentas públicas del estado, tanto a la primera inspectora del poder ejecutivo, legislativo, judicial órganos constitucionales y autónomas como a los municipios de la segunda y tercera”.

Entonces podemos afirmar con mayor tranquilidad, que no hubo impunidad, “y sí hay alguna obra que no haya sido auditado y es de conocimiento de la sociedad donde se hizo, también existe la posibilidad de presentar los elementos supervinientes para que este organismo pueda abrir una investigación sobre este proceso”.

Por lo cual destacó que “es una mentira que vamos a maquillar o cambiar el informe del resultado. Lo que sigue es un matiz político que es la aprobación o no la aprobación de la misma cuenta que se presenta un dictamen de un sentido otros, eso es lo que sea criticado, de cómo una cuenta con observaciones puede ser aprobado”.

Indicó que “ello es posterior a la calificación y el órgano tiene que proceder en contra de los funcionarios responsables; entonces no es defensa de los diputados, pero tampoco nos quieren cargar a asumir la responsabilidad cuando el OSFT ya tiene las cuentas observables y tiene regularidades graves”.