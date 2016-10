¡Desubicado! Marco Fabián quiere el Balón de Oro

Aunque conoce las dificultades siempre ha sido sincero y ahora no oculta su sueño su sueño de conseguir algún día el Balón de Oro… “Yo también sueño con ganarlo un día pero sabemos que es algo para jugadores fuera de serie, uno siempre sueña con eso pero hay que trabajar y vivir el presente nada más”

Frankfurt, Alemania

Agencias

Marco Fabián está de moda en Europa, se está saliendo en la Bundesilga lo que le ha valido para que el Valencia C.F. se interese por él. Sin embargo, el futbolista mexicano tiene los pies en el suelo y quiere estar lejos de la rumorología: “desde hace tiempo trato de no pensar en rumores sino en concentrarme en el presente y mi presente es 100% del Eintracht Frankfurt. Mi objetivo era venir y trascender con el equipo y mi objetivo y mi mente está 100% enfocada en eso”.

As.com habló con el jugador jalisciense que contó cómo ha tenido que adaptarse en el fútbol alemán: “no sólo en la defensa sino en todas las partes de la cancha. Es muy aguerrido, muy físico”, una circunstancia que le ha valido para aprender otra manera de jugar, más rápida e intensa para hacerse un hueco.

“Yo también sueño con ganarlo un día pero sabemos que es algo para jugadores fuera de serie”

Se pone tierno cuando nos comenta cómo extraña su tierra mexicana así como “mi familia, la comida, estar con la gente con la que uno quiere”, pero tiene muy claro que lo tiene que sacrificar por luchar por un sueño que ha hecho realidad: “Es parte de mi vida , parte de mi sueño: venir al futbol europeo ha sido un cambio drástico pero un cambio muy bueno un sueño que yo tenía y que ahora es una realidad y lo he hecho de la mejor manera estoy viviendo un gran momento. Disfruto del fútbol día a día”.

Marco Fabián es un jugador que se hace querer, es trabajador y disciplinado por eso se ha ganado la confianza de su entrenador Nico Kovac: “sabe el tipo de jugador que soy, que soy trabajador y he ganado a pulso su confianza, he tenido que dar lo mejor de mí para alcanzar la titularidad”. La fórmula para él parece sencilla: “dar lo mejor de mí, disfrutar dentro de la cancha y hacer lo que el técnico me pide”.

Aunque conoce las dificultades siempre ha sido sincero y ahora no oculta su sueño su sueño de conseguir algún día el Balón de Oro: “Hay dos jugadores que destacan sobre el resto Messi y Ronaldo, aunque también están Neymar o Griezman pero creo que este año se lo llevará Ronaldo por lo que consiguió con su selección. Yo también sueño con ganarlo un día pero sabemos que es algo para jugadores fuera de serie, uno siempre sueña con eso pero hay que trabajar y vivir el presente nada más”