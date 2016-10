Destacadas plumas celebran a Rumbo Nuevo

Manuel Antonio Romero fue considerado como parte del grupo de intelectuales tabasqueños comparados, en su momento, con aquella corriente de pensadores mexicanos del centro de la República que, indistintamente, se identificaron ante afines y malquerientes como los “Siete sabios (José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, entre otros)”, que no sólo por la actividad política que lo llevó a ser gobernador en más de una ocasión, sino que lo llevó a trascender la historia de Tabasco y allende las fronteras, al fundar el periódico Rumbo Nuevo en 1943.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

La aparición de un semanario que al transcurrir el tiempo se convertiría en “El Diario de la Vida Tabasqueña”, en plena segunda guerra mundial, es una muestra de la sapiencia y el temple del impulsivo creador que encontró en la sensibilidad social de sus contemporáneos, la simiente para darle vida y color al árbol del periodismo bajo el cual sombrearon, por decirlo de manera literal, la cultura individual en lo colectivo de Noé de la Flor Casanova, Carlos Pellicer Cámara, Manuel R. Mora Martínez, Pedro Ocampo Ramírez, Ramón Galguera Noverola, Bartolo Jiménez Méndez, Isidoro Pedrero Totosáus, Agenor González Valencia, y…

No es casual por eso consignar ese pasado indeleble, ahora que en los albores del siglo XXI y del tercer milenio, las páginas de Rumbo Nuevo entregan un contenido cotidiano a sus lectores diverso y plural, producto de una línea editorial comprometida con la democracia, pero más con la libertad de expresión y pensamiento, reconociendo así que ello es una parte consustancial a la defensa y los derechos humanos.

Tabasco no es Rumbo Nuevo, cierto es, pero en las páginas del periódico que dirige Jorge Alberto Javier Quero, las voces de la pluralidad y la diversidad de pensamiento, representan las voces que algunos no quisieran escuchar. Tal compromiso con el territorio donde nació la cultura Olmeca como una de las primeras civilizaciones de América, trasciende la recurrente evolución de las tecnologías de la comunicación e información, a través de la generación de columnistas que día a día discurren acerca del pasado, presente y futuro de la política.

Aristóteles, no es condena, pero es la bujía de los colaboradores de Rumbo Nuevo que, con motivo del setenta y tres aniversario de su nacimiento, responden a cuestionamientos relacionados con la trayectoria periodística del cotidiano, así como de la línea editorial respecto a la libertad de expresión, el reto del periódico ante las redes sociales y afines; y, también, el cómo se sienten al publicar en “El Diario de la Vida Tabasqueña”.

Erwin Macario Rodríguez

Rumbo Nuevo es el matutino que mayor influencia política mantiene en Tabasco. Desde su nacimiento hace setenta y tres años, su línea editorial ha sido manejar los asuntos políticos de la entidad. Desde su fundación, ha estado ligado a la información de los medios políticos. Eso no quiere decir que no tenga una actividad cultural, que pocos periódicos han tenido. En sus páginas, han desfilado las plumas más brillantes en la cultura del estado.

Y por si faltara más, el respeto a la libertad de expresión de la editorial a sus colaboradores es algo para ponderar. Si hay un periódico que ha respetado la libertad de expresión en Tabasco es Rumbo Nuevo. A mí jamás me han quitado una coma o un punto, o le han cambiado una palabra en las fechas que envío.

Claro que en Rumbo Nuevo he trabajado más como columnista que como reportero pero jamás, en el caso personal, se me ha cambiado o se me ha dejado de publicar una columna. Se ha respetado lo que como periodista escribo. Eso sí es un reconocimiento a la libertad de expresión, ejercida con el respeto que tiene una gente que conoce de periodismo como es el director actual Jorge Alberto Javier Quero.

A parte de la libertad de expresión, el periodista surgido de las filas del movimiento universitario en los años de 1967-1968, también pondera que Rumbo Nuevo no se ha quedado a la saga en el avance tecnológico de la comunicación.

Reflexiona: si los periódicos cambiaron de prensa caliente a prensa fría y todo lo que atañe a las nuevas herramientas de la comunicación, también ese cambio se refleja en el periódico. Ahora Rumbo Nuevo tiene una de las páginas que más se visitan en lo cibernético. Y se mantiene y, además, sus columnistas están en ese espacio electrónico. Eso demuestra que no ha habido un rezago en lo tecnológico en “El Diario de la Vida Tabasqueña”.

Ese es el reto, añade el decano de los periodistas de Tabasco, para aquellos que dicen que la prensa impresa va a desaparecer: al menos para nuestra generación y la que viene, no va a desaparecer Rumbo Nuevo; por eso, tecnológicamente, ya está en las redes.

En cuanto a cómo se siente como colaborador del periódico más leído por la clase política de Tabasco, Macario Rodríguez responde sin guardar la emoción: Al final de mi carrera periodística, siento que estoy en lo mejor; estoy escribiendo con mayor madurez; se está respetando lo que escribo. Estoy dejando la constancia de lo que quiero escribir porque hasta eso: en un periódico como Rumbo Nuevo, no te obligan a escribir determinado tema; cada quien escribe lo quiere, cada quien es libre de escribir.

Yo me siento, mejor como me he sentido: y yo he trabajado en todos los periódicos de Tabasco, dice, por último, quien en 2017 cumplirá 50 años como periodista pues inicio su carrera profesional en 1967.

Enrique Muñoz González

Nosotros tenemos el privilegio de trabajar en Rumbo Nuevo, donde hemos encontrado el camino adecuado para poder disfrutar realmente lo que es la libertad de expresión.

Y es que Rumbo Nuevo con tanta competencia y columnistas, es el periódico que más tiene por ser el medio más añejo; nos ha dado la oportunidad a todos de poder tener el privilegio de poder disfrutar de hacer periodismo, como lo piensa y lo sueña un periodista.

Creo que eso le hemos encontrado todos, los que una manera formamos la familia de Rumbo Nuevo.

Sobre la Libertad de Expresión, totalmente se puede ejercerla, pero esta también va en la responsabilidad de cada periodista.

Es cierto que se manejan líneas editoriales, que muchas veces los gobiernos influyen, tanto federal, estatal o municipal, pero recae en la responsabilidad de uno lo que decides, con qué línea editorial que maneja uno para responde al lector, a la sociedad.

Los periodistas, conductores tenemos la responsabilidad de poder tener un margen de libertad y creo que eso lo ha dado el gobernador Arturo Núñez, donde no se ha perseguido a ningún periodista y creo que en Tabasco no hay, desde muchos años, mucho rato que se viene disfrutando de la libertad de expresión por parte del gobierno.

En eso cada quien tiene su responsabilidad y quien no quiere ir más allá del límite, porque cuida en cierta reglas no escritas del pasado, pero eso es ya parte de cada quien.

Yo creo que sí hay libertad de expresión por parte del gobierno y mucho más en libertad expresión por parte de la línea editorial en mi caso del Rumbo Nuevo y de Grupo Radiorama.

Sobre Rumbo Nuevo, destaco que para mí llegar a Rumbo Nuevo significa que he encontrado un poco de mayor solidaridad y amistad por los compañeros periodistas.

Pude encontrar una familia más unida en el ámbito periodístico; creo que seguramente porque Gloria Karina López de Dios le tocó en esta época a manejar la Asociación Tabasqueña de Periodistas y se nos dio nos dio mucha fuerza.

Pero creo que Rumbo Nuevo por el ser el periódico de más tradición en Tabasco, el de mayores años, creo que Jorge Alberto Javier Quero ha logrado reunir a un cúmulo de periodistas, como reporteros, como editorialistas, columnistas, que creo que para mí en estos momentos, estoy en el mejor momento y en el periódico de mi etapa periodística.

Jacinto López Cruz

En la Constitución General de la República nos señala que la libertad de expresión la puede ejercer todos los ciudadanos, pero este caso los periodistas, quien nos decimos periodista, de donde debemos de practicar esta libertad de expresión con todo rigor, profesionalismo, siempre validando nuestra información, ello para dar a conocer.

Se respeta la libertad de expresión, lo que uno piense, en un comentario sobre las cosas que nos parecen bien.

Todo ello de acuerdo a la circunstancia de cómo se vayan presentando, eso es lo que yo entiendo como libertad de expresión, y desde luego todos los ciudadanos de este país tenemos esta libertad, te repito, los periodistas estamos más obligados a que esta libertad de expresión sea más precisa, que en cuanto las cosas se quieren decir por supuesto que sí se puede ejercer la libertad expresión con libertad.

Y aquellos que dice que lo han censurado su forma personal, perseguido, hasta golpeados, habría que ver bajo qué circunstancia lo dicen, porque hasta ahorita yo con toda libertad, te puedo decir que la puedo ejercer y validar la libertad de expresión, con toda libertad y puede incluso, decir hasta lo que quieren y publicar lo que quiera, y lo vemos en las redes sociales, los excesos que están cayendo en contra de los gobiernos, ahí vemos cómo se publican cosas en algún momento, y creo que sí existe una amplia libertad hasta ahorita, se ha permitido y no se me ha perseguido de nada.

Camino diariamente y me reúno con compañeros, con reporteros y hasta el día de hoy a nadie se la cortado la libertad de expresión. Y Rumbo Nuevo para mí significa mucho, sobre todo en los últimos 15 o 16 años, cuando Rumbo Nuevo dio un giro total, se ha significado para aplicar la libertad de expresión, donde vemos que hay aproximadamente 20 a 25 columnas con diferentes puntos y sin ser censurado.

Puedes ir con la libertad de expresión y nunca ser censurado, y ello se debe a quien lo conduce, no es que no sea el director general, porque sea el propietario general, sino Jorge Alberto Javier Quero conoce claramente a los periodistas en Tabasco, sabe cómo piensan y creo que el propiamente respeta la libertad de expresión en todas sus vertientes.

Puedo decirte que Rumbo Nuevo es un todo para la población, porque hoy en día es una lectura obligada para la población tabasqueña y para la clase política.

Luis Andrés Pampillón Ponce

La trayectoria periodísticamente del diario Rumbo Nuevo, históricamente se debe apreciar como un trabajo permanente a través de setenta y tres años, pero lo sobresaliente es que ese ejercicio de la comunicación se ha dado en diversas épocas y con diferentes directores. Eso es histórico, de por sí.

La mayoría de los comunicadores de Tabasco, dice el periodista, hemos pasado por las páginas de “El Diario de la Vida Tabasqueña”. Ahí se nos ha dado la oportunidad de escribir con plena libertad.

Rumbo Nuevo es el decano del periodismo en Tabasco, eso que ni qué. No hay que olvidar que uno de sus fundadores fue gobernador como don Manuel Antonio Romero, uno de los llamados siete sabios de aquella época en que floreció el periódico que ahora dirige el periodista Jorge Alberto Javier Quero.

Quien fuera subdirector del Diario de Tabasco y director del Semanario Tabasqueño, entre otras publicaciones locales, reconoce que a lo largo de los años, como todas las editoriales, Rumbo Nuevo ha tenido sus altas y bajas como consecuencia de los excesos del poder o por las antipatías del gobernante y, por lo tanto, en esos tiempos, también sufrió la represión gubernamental.

Por el contrario, en los tiempos actuales, se puede decir que hay bastante libertad de expresión; se puede decir incluso que en ello han ayudado el uso de las nuevas tecnologías.

Pampillón Ponce, quien actualmente es regidor del ayuntamiento de Centro por el partido Morena, considera que el lema “El Diario de la Vida Tabasqueña” es como la identidad que identifica al tabasqueño en su relación con los periódicos.

Voltea a ver al pasado y recuerda, como lector, que en algunas épocas, cosa que ahora no se hace, Rumbo Nuevo tuvo la iniciativa de publicar todos los discursos que pronunciaban los políticos; y eso ya es histórico para la prensa. Para los investigadores y para los historiadores, es importante. Y es cosa que ya no se hace.

Con ese recuerdo del pasado, el periodista plantea la necesidad de retomar esa propuesta única en la entidad porque es parte de la identidad de Rumbo Nuevo y de su presencia cultural porque, añade, ese es uno de los renglones torcidos del Estado Mexicano puesto que no aporta nada a la cultura. Y pone como ejemplo el hecho de que el presupuesto federal de egresos aparezca sin recursos a la cultura.

Indudablemente, indica, Rumbo Nuevo es un referente histórico para los investigadores locales, nacionales y extranjeros. Es un referente por los estilos que ya comenté y, además, porque en su recorrido como medio impreso, en sus diferentes etapas, en sus páginas publicaron plumas muy valiosas como la de los maestros Juan Antonio Ramos y Agenor González Valencia. Entonces, sí es un referente, indudablemente.

El también catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), cuya carrera periodística sobresale por su crítica a la clase política y gobernante, afirma que Rumbo Nuevo es respetuoso de la libertad de expresión.

Con motivo del 73 aniversario de Rumbo Nuevo, sostiene:

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación más que como un freno a los periódicos, debe ser un aliciente para que se transforme, se mejore. Asimismo, considera que el mal uso de las herramientas modernas de la comunicación, que lleva a caer en el libertinaje, debería ser como un piquete que lo lleve a hacer un periodismo mejor y de más investigación.

Mario Gómez y González

Rumbo Nuevo ha sido testigo fiel de la historia de Tabasco en los últimos 73 años. Es definitivamente, el decano de los periódicos en la entidad. Y en este momento está partiendo agua, sentando un antecedente histórico sin igual, porque es el primer, lo subrayo, el primer periódico estrictamente político donde está el debate actual de una sociedad cada vez más politizada.

Todos los hechos del acontecer de la vida tabasqueña han sido fielmente consignados por el periódico cuyo lema lo dice todo: “El Diario de la Vida Tabasqueña”. Esta actitud y aptitud, define, y no está por demás decirlo, que Rumbo Nuevo está jugando un papel importante en el desarrollo del estado en todos sus ámbitos: en el político, en el cultural, en el económico, en el social.

Creo que a Rumbo Nuevo le quedan muchísimas décadas de historia, de seguir sentando precedentes; de seguir diariamente triunfando y posesionándose bien en el gusto de la sociedad tabasqueña.

Para Gómez y González, la línea editorial del periódico fundado hace 73 años por una pléyade de reporteros, periodistas, columnistas y articulistas, todos ellos encabezados por el intelectual Manuel Antonio Romero Romero, sí respeta la libre expresión de sus colaboradores y reporteros.

Considera que su director Jorge Alberto Javier Quero es un periodista nato y neto. Entonces, añade, nos ha distinguido con ese respeto a lo que escribimos y a lo que pensamos y lo que sentimos.

Los lectores y lectoras, de todas las edades, dice, se deben dar cuenta que todas las columnas de Rumbo Nuevo, ven los diversos temas del quehacer político desde diversos ángulos, desde diversas ópticas. Y todas las opiniones y comentarios, son respetados, lo cual es una gama de conceptos que enriquecen más la trayectoria de la política editorial del periódico y enriquecen más y fortalecen más, la vida pública de Tabasco y los tabasqueños.

También al autor de la columna “Para Usted” no le queda dudas que, por la diversidad y pluralidad de contenido, Rumbo Nuevo trascenderá los retos que impone el desarrollo de las tecnologías de la comunicación como son las redes sociales y otras.

Asume como responsabilidad de los colaboradores de “El Diario de la Vida Tabasqueña”, el hacer que la prensa escrita siga marcando pauta y continúe trascendiendo porque los parámetros de la educación tienden a reforzar los hábitos de lectura en las nuevas generaciones. Y es evidente que Rumbo Nuevo se prepara y actualiza cotidianamente para mantener el lugar de honor que merece en la sociedad tabasqueña.

A Rumbo Nuevo, afirma contundente Mario Gómez, le queda larga vida: Vamos a seguir impactando y, por otra parte, las redes sociales, serán el complemento del periodismo que se hace en el decano del periodismo de Tabasco.

Con un grito de festejo, el columnista sostiene que el publicar en Rumbo Nuevo lo hace sentir como en su casa. Destaca la amistad con su director Javier Quero, puesto que hay respeto, hay cordialidad, hay compañerismo, hay cuatachismo; porque estamos todos unidos y hermanados en un objetivo común: Hacer que Rumbo Nuevo cumpla, próximamente, otros setenta y tres años, y luego, otros setenta y tres más. Y…vamos a seguir en esa tónica.

Fernando Hernández Gómez

Rumbo Nuevo y libertad de expresión es un tema para abordar desde dos puntos de vista: Lo pondría, primero, en el marco de lo que son los medios de comunicación en Tabasco. En los últimos años, hemos visto el comportamiento de los medios ante el poder y el comportamiento de los medios con sus lectores.

En esa relación, hay casos de que se autolimitan, se autocensuran y ello ha impedido que a los lectores llegue una versión lo más apegada a la realidad; lo más apegada a lo que está sucediendo.

Creo que en esta etapa de Rumbo Nuevo, en particular desde que lo dirige Jorge Alberto Javier Quero, “El Diario de la Vida Tabasqueña” ha cuidado mucho no caer en un juego de servilismo al poder sino que se ha mantenido con mucha responsabilidad en el ejercicio periodístico, tratando de hacer un periodismo objetivo, un periodismo que recoge las dos caras de una moneda. De un suceso no nada más la versión oficial, sino lo que dicen quienes no están de acuerdo con esta versión.

Por otro lado, veo en Rumbo Nuevo que es la casa de la libertad. Para mí, Rumbo Nuevo es la casa de la libertad porque ahí encontré cobijo y, ahí, han encontrado cobijo varios columnistas. Destaca el hecho de que cada columnista tiene una distinta forma de pensar, de expresarse; estilo propio, una visión distinta de ver las cosas: algunos muy analíticos, otros muy técnicos, otros con un lenguaje más sencillo; cada quien tiene, también, sus lectores, cada quien busca decir lo que quiere y en Rumbo Nuevo se respeta eso.

Se respeta lo que cada uno dice, lo que cada uno opina, lo que cada uno critica. No he encontrado ahí, restricciones. Creo que las restricciones que hay ahí, uno mismo se las impone. En mi caso es el respeto. Un periodismo responsable, el respeto a las leyes, el respeto a los derechos de los demás y, sobre todo, el respeto a mi dignidad: No decir cosas que no sean ciertas. No voy a criticar algo sin fundamentos, ni voy a tratar de encomiar algo que tampoco existe que se ve mucho en este periodismo que se está haciendo ahorita. Vemos que le echan porras a los gobernantes, o alcaldes, o diputados o dirigentes, a partir de mentiras. Y eso no está bien.

Entonces, el respeto a la dignidad personal creo que es uno de los valores que es algo personal pero que Rumbo Nuevo me deja hacer.

Con la trayectoria de setenta y tres años, con el respeto a la libertad de expresión, Rumbo Nuevo trascenderá los retos de las nuevas tecnologías de comunicación.

Hernández Gómez, lo dice así:

En la evolución de los medios de comunicación, hemos visto que aquellos que aspiraban a seguir manteniendo su forma tradicional de hacer periodismo impreso, en su formato, y de pronto le caen los tabloides, llega el color y, de pronto, llegan las nuevas tecnologías, esto ha ido obligando a los medios a modernizarse, a evolucionar. Los que no han hecho esto, pues se han quedado en el camino. Ya hemos visto casos de periódicos que ya han cerrado, y otros que nada más circulan de manera virtual.

Creo que Rumbo Nuevo está procurando no quedarse a la saga de estos avances tecnológicos. Es cierto, le falta muchísimo pero no como un rezago, sino que le falta muchísimo por descubrir todo ese mundo que tiene por delante. Se decía que con internet y las redes sociales iba a morir la prensa escrita, y creo que no es así.

Relata su experiencia personal para decir que al ver lo que circula en redes sociales (Facebook, twitter…) son teman que retoma de los medios impresos porque aquellas herramientas, a veces dan tips, pero no dan una información contundente, una información veraz, una información con el contexto que debe de tener.

–¿Contento con estar en Rumbo Nuevo?—se le pregunta al columnista.

–Sí. Empecé en Rumbo Nuevo a principios de la década y, en el 2014 por un trabajo en la administración pública hice un paréntesis. Cuando terminé mi encomienda, pues quise regresar al columnismo y, dije: ¿A dónde voy hacerlo? Vi un abanico de posibilidades donde podría haber llegado y, volví a decir: No. Rumbo Nuevo es el lugar ideal porque ahí respetan mi forma de pensar; ahí respetan lo que escribo y saben que también respeto la libertad que se me da.

Francisca Alamilla

En torno a la libertad de expresión, es la oportunidad de poder expresarnos de manera libre, pero sujetada a las normas, a no violar los derechos de terceros, tomando en cuenta que ya existen redes sociales, las cuales han violado mucho derecho de los seres humanos.

Y han estado violando la libertad de expresión inmiscuyéndose en la vida personal de cualquier ser humano, dañando a terceros y opino que al respecto, debería de haber una forma de controlar esta forma de denostar, porque hoy cualquiera acaba con la honra de las personas, como la suben la bajan, se destruyen la vida en un momento, tanto a través del WhatsApp, del Facebook, del Twitter de todas las redes sociales.

Por lo cual, sí tenemos la oportunidad de México de que podemos expresarnos libremente, pero creo que desde Vicente Fox para acá, esto ha pasado a la historia en cuanto a regirnos de la ley, ya que por desgracia algunos violentan todas las garantías.

Sobre Rumbo Nuevo, para mí este medio de comunicación es estar es nuestra máxima expresión, ya que hace más de treinta años estuve en Rumbo Nuevo por primera vez y luego regresé.

A mí me tocó estar con Florentino Hernández Bautista, quien me dejó una gran enseñanza; recuerdo muy bien a mis inicios con él la primera nota me la rompió 10 veces, había que repetir y me mostró un fuerte carácter.

Y Rumbo Nuevo es muy respetuoso de la libertad de expresión, sobre funcionarios, sobre gente común, es una edición muy sana que no ha caído en el amarillismo, ello para lograr mayores ventas, pues es un medio que no sigue precisamente por la nota roja y eso Rumbo Nuevos siempre lo hace.

Por ello, agradezco al director general Jorge Alberto Javier Quero esta oportunidad, en donde las diversas voces se expresan y con total libertad.

René Alberto López

Rumbo Nuevo es un periódico que está retratando la vida política de Tabasco, la vida social, y que, en realidad, es parte del acontecer de los tabasqueños. Además, es un periódico que está insertado en los nuevos tiempos; que está cumpliendo con la función no sólo de informar, sino de darle cabida plural a distintas voces en sus páginas.

Además, en Rumbo Nuevo desde su fundación como semanario desde hace ya setenta y tres años, han transitado muchas plumas, muchos periodistas que han dejado grabado su nombre en Tabasco. Y que han ayudado, también, a la transformación del estado.

Cuando se le pregunta al también corresponsal del diario de circulación nacional La Jornada, si la línea editorial de “El Diario de la Vida Tabasqueña” le ha respetado su libertad de expresión, casi a bote pronto, responde:

La verdad que sí, la verdad que sí…; precisamente, por eso, después que me invitaron, empecé a escribir ahí y una de las cosas que planteé fue que respetaran mi punto de vista. Y si no les parecía, pues que me avisaran pero la verdad me siento a gusto, hasta sorprendido, porque han respetado mi opinión. Han sido muy respetuosos, y hasta ahorita no tengo quejas en ese sentido. Me siento a gusto, la verdad.

Alberto López que fuera director del diario La Verdad del Sureste, también sostiene que Rumbo Nuevo ya está inserto en el reto que a los medios impresos impone la evolución recurrente de los instrumentos tecnológicos de comunicación e información.

En mi opinión, dice, y de la mucha gente que he recogido en la calle, en este momento, Rumbo Nuevo es el periódico más buscado, más leído por la diversidad de plumas que tiene. En sus páginas se encuentra una gama de columnistas de todas las corrientes, de todas las opiniones, incluso ahí se da el debate porque hay unos que opinan contrario a lo que escribió el otro. Pero cada uno es respetuoso de su forma de pensar.

Y la verdad, la verdad, Rumbo Nuevo está colocado, en este momento, como el periódico más plural del estado, con diversidad de opinión y es el más buscado entre los lectores. Incluso, me puedo dar cuenta cuando voy a los restaurantes, porque es parte de la actividad del periodista, y me he dado cuenta que el periódico que buscan y se llevan, es el Rumbo Nuevo.

Por eso que, añade, me siento a gusto en Rumbo Nuevo. Y como para coronar sus reflexiones en torno a los setenta y tres años del periódico, revela: “He recibido invitaciones de otros diarios importantes, que me han buscado y me han dicho que quieren llevarme a sus páginas, pero yo me siento agradecido con el director (Jorge Alberto) Javier Quero, por la apertura, por la oportunidad que me dio de estar como columnista en su diario y, la verdad, estoy muy agradecido; muy a gusto. Y pienso seguir en Rumbo Nuevo.

Emery Hernández Marín

Creo que el setenta y tres aniversario de Rumbo Nuevo es muy importante para la prensa y la sociedad de Tabasco. Al paso de los años se ha mantenido y eso ya habla mucho de respeto porque es un medio de comunicación que siempre ha sido una ventana a la sociedad, por informar sobre lo que pasa en el estado.

A lo largo de esos setenta y tres años, Rumbo Nuevo ha dado esa lucha, ha dado esa batalla en las diferentes épocas que le ha tocado vivir. La importancia de permanecer en el gusto de los lectores, es porque es un pilar; es una columna vertebral del periodismo en el estado a pesar de que no esté considerado como el de mayor circulación.

Rumbo Nuevo es un medio de comunicación que forma opinión, además que si bien no es de cantidad, sí es de calidad; es lo que realmente requiere el lector. Lo más importante para el quehacer periodístico es formar opinión y eso lo hace a cabalidad “El Diario de la Vida Tabasqueña”.

Paralelamente a su propuesta de formar opinión está su respeto irrestricto a la libertad de opinión de sus colaboradores. Desde que ejerzo el periodismo siempre me han respetado mi ejercicio, y en Rumbo Nuevo, también. Claro, uno sabe también las reglas que se tienen que manejar en este medio y si nosotros pedimos que los demás cumplan con las reglas de transparencia, contimás nosotros que somos los medios informativos que formamos opinión.

Acerca del reto que tienen los medios impresos ante la incesante evolución de las tecnologías de la comunicación y la información, la autora de la columna “Stress”, opina:

Todos los vaticinios que señalan que los medios impresos van a desaparecer, se equivocan. Soy de las que opinan que no, no van a desaparecer. Claro, siempre hay que echar mano de esas herramientas de las tecnologías y estar al parejo de ellas para que no nos rebasen.

Explica que la sociedad del periodismo escrito es una, y las redes son otra. Incluso, asegura que hay que empezar hacerle notar a la ciudadanía, a los lectores cuál es la diferencia entre un periodismo serio, que da la cara, un periodismo que firma con su nombre y se hace responsable, ante unas redes sociales que simplemente son anónimos y que se van replicando y replicando, sin saber quién es su autor.

Ese es el reto que tenemos los que nos dedicamos a este ejercicio; de hacer valer el periodismo a como lo que ha sido siempre: un medio donde la sociedad tiene que confiar porque en las redes no puede hacerlo ya que cada quien suelta como se dice en el argot periodístico un “borregazo”, y no sabemos quién es pero ahí lo vamos replicando. Muchas veces porque estamos de acuerdo pero realmente no sabemos el objetivo de aquellos, a diferencia del periodismo que basa su información en el qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué…

Y en las redes sociales no se da nada de eso.

La doctora Hernández Marín señala que se siente muy a gusto de colaborar en el Rumbo Nuevo porque tiene el espacio que requiere, además de la apertura para lo que uno quiera escribir, decir, opinar. No puedo decir que me hayan censurado alguna columna porque no es así. Que me la han mochado de vez en cuando, pero eso es por cuestiones de espacios…(risas)

Jorge Núñez

–¿El significado histórico del Diario de la Vida Tabasqueña?—se le pregunta al autor de la columna “Carta Abierta”:

–Rumbo Nuevo ha sabido afirmarse como intérprete del sentir y pensar de su amplia franja de lectores–, responde a través del correo electrónico. Y añade:

Ha forjado una reconocida trayectoria en Tabasco y el sureste del país, sobre la base de su calidad informativa y el profesionalismo de sus periodistas y el personal que lo hace posible.

Desde su nacimiento, se ha dedicado a informar sobre los distintos asuntos del quehacer cotidiano; con una visión objetiva de la información.

Hoy, es un referente obligado para conocer la historia de Tabasco, pues sus páginas han reflejado los sucesos más relevantes de la sociedad.

Desde hace muchos años es una buena costumbre leerlo, a primera hora, en nuestras casas y oficinas.

–¿La trayectoria de 73 años en la vida política, social y cultural de Tabasco?

–Rumbo Nuevo ha ofrecido acceso a la información sobre las decisiones y cambios más importantes que han incidido en la vida pública.

El diario ha asumido un fuerte compromiso con la democracia, a partir del respeto irrestricto al derecho a la información y la libertad de prensa a lo largo de todos estos años.

Ha sido una tribuna crítica que ha cuestionado las decisiones erróneas de nuestros gobernantes, pero que al mismo tiempo ha sabido reconocer sus aciertos.

Para Rumbo Nuevo está clara la importancia que los medios de comunicación tienen en la construcción de una sociedad más desarrollada, igualitaria y justa.

Sigue haciendo historia, pensando en el futuro, y reafirmando su apuesta al periodismo de calidad.

–¿La línea editorial respeta la libertad de expresión?

–Rumbo Nuevo acepta la opinión distinta y la pone en debate con sus lectores.

Ha respetado la libertad de expresión, dando participación, por igual, a todos los sectores de la vida social, política, económica y religiosa.

Lejos de tener una visión sesgada de los hechos cotidianos, alienta el debate de las ideas en un marco de respeto por la libertad de expresión y la diversidad de pensamiento.

–¿Rumbo Nuevo trascenderá los retos de la evolución de las tecnologías de la comunicación?

–El periódico ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, respondiendo a la demanda de nuevas generaciones de lectores.

A sus 73 años, luce cada vez más joven porque ha sabido adaptarse a entornos de comunicación totalmente nuevos en los que la información se sitúa en el ciberespacio.

De manera categórica, puede decirse que, hoy por hoy, Rumbo Nuevo transmite su información de modo instantáneo y a nivel mundial.

Rumbo Nuevo se ha adaptado con rapidez a las nuevas actividades relacionadas con las innovaciones tecnológicas, que están provocando cambios sociales importantísimos en la organización de la sociedad del siglo XXI.

José David Sánchez Plaza

La libertad de expresión es un tema que se recurre frecuentemente para intentar expresar nuestras ideas, Pero evidentemente existe en cada uno de los que ejercen el periodismo, como reporteros, columnistas, y con esta situación, hay que saber respetarla.

Para un servidor, la libertad expresión existe en uno mismo, cuando la puede ejercer claramente y, sobre todo, tener la idea que llega la idea a los ciudadanos.

Es una característica que todos los que estamos inmersos en los medios debemos de atender y responder claramente, lo que nos permite seguir creciendo como profesionales.

Hay que seguir ejerciéndola y como, a través de las letras, de la columna, de la nota, del reportaje que nos permite estar en contacto con la sociedad, aquella que a pesar de las redes sociales, sigue buscando el olor de la tinta.

Rumbo Nuevo es un periódico que cumple 73 años de aportar ideas y pensamientos; han pasado cientos y cientos de plumas excelentes escribiendo en sus páginas, y me siento halagado que nuestro director general, Jorge Alberto Javier Quero, nos diera la oportunidad de ejercer lo que siempre me ha apasionado, que es el periodismo.

Felicitar a Rumbo Nuevo en este nuevo aniversario que permite establecer las pautas de un periodismo con calidad, profesionalismo, pero sobre todo con plumas que expresan sus propias ideas, donde no existe la coacción o cortar la libertad de expresión, aquí se permite expresar lo que uno siente y sobretodo llegar a la sociedad.

María Elena Villarreal

Qué es la libertad de expresión, es algo qué sirve para poder expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, servir a la sociedad y evidentemente, cada uno que ejerce el periodismo a través de diversos medios.

Y esta vez con Rumbo Nuevo es una parte fundamental para hacer llegar a la sociedad lo que acontece en nuestro estado, lo que se piensa y por ello, siento que la libertad de expresión es cuando uno lo tiene, cuando uno sabe que está llegando a la sociedad en todos los momentos.

Esta es una parte en donde, los que ejercemos este medio debemos siempre anteponer, saber directamente las acciones que seguimos, entender a la sociedad que está ávida de conocer lo que pasa, y que a pesar de las redes sociales, de la tecnología, seguimos adelante.

Agradezco a Rumbo Nuevo y a su director general, Jorge Alberto Javier Quero que sigamos dentro con nuestra columna, sirviendo a la sociedad, a Tabasco, pero sobre todo dando a conocer la libertad el pensamiento y ejercer este noble oficio.

Felicitó a Rumbo Nuevo por sus 73 años de fundación, que paso a paso, década por década ha contado con excelentes plumas que han escrito en sus páginas y permiten establecer que es un diario que ejerce opinión, ejerce respeto, credibilidad y sobre todo acciones en favor de la propia sociedad y de los tabasqueños.

Y seguirá adelante, porque este medio que pertenece a Tabasco, sigue más vigente que nunca.

Cristian Estrada

La libertad de expresión significa para mí, un derecho que todo ser humano debe tener para expresar y externar libremente sus ideas y opiniones.

Pero también implica la responsabilidad de que se haga con respeto, argumentos, veracidad y sin dañar la moral de ningún otro ser humano.

Agradezco a la directiva de Rumbo Nuevo la oportunidad de expresar mis ideas, opiniones y criterio propio. Sobretodo en estos tiempos en los que cada palabra es una espada de doble filo, a la que algunas personas le ponen precio.

Rumbo Nuevo es mi casa, mi espacio de libre expresión y el medio por el cual la sociedad tabasqueña está informada gracias al periodismo y la investigación que cada una de las personas que lo conformamos realiza.

En mi casa Rumbo Nuevo, se me permite que a través del género periodístico de opinión que es la columna, pueda ser conocida y leída por la ciudadanía y eso, me basta para dar parte de mi a la población. Me siento feliz de formar parte de esta casa editorial

Antonio Caraveo

¿Qué significa Rumbo Nuevo?

Rumbo Nuevo, significa libertad expresión; Rumbo Nuevo significa pluralidad; Rumbo Nuevo, significa historia; Rumbo es y seguirá siendo parte de nuestro acontecer diario de la vida tabasqueña.

Rumbo Nuevo marca diferencia en su línea editorial y en cada una de las expresiones de quienes plasman sus puntos de vistas.

Rumbo Nuevo, al ajustar sus primeros 73 años, se transforma y se moderniza día a día de acuerdos a los tiempos. Es la ruta marcada por el director general Jorge Alberto Javier Quero, hijo de doña Carmen. Todo ello significa Rumbo Nuevo.

¿Qué es la libertad de expresión?

Desde mi punto de vista, la libertad de expresión, lo es todo. Es como un tanque de oxígeno que da vida, es el motor de los sistemas democráticos.

La libertad de expresión, como derecho fundamental de cada persona para expresarse sin cortapisas, se debe seguir cuidando de las distintas trincheras, porque inquieta muchas veces a la gente del poder.

Aunque, en Tabasco y el resto del país, muchas veces la libertad se ha convertido en libertinaje, ahí están las leyes encargadas de dirimir los excesos. Lo importante, prevalezca la libertad de expresión.

Juan José Hernández Hernández

Rumbo Nuevo, voz sin cortapisa

La libertad de expresión es una herramienta de suma importancia para la sociedad en general. La libertad de expresión es la condición humana para manifestar sentimientos propositivos o encontrados entre la misma sociedad, pero también de cara al Estado.

La libertad de expresión nunca debe ser objeto de censura, no se puede impedir que una persona hable de los problemas de su entorno social. La libertad de expresión tiene importancia en una sociedad democrática, donde los marginados y la clase de bajo nivel económico (o pobreza), encuentran causes que delata sus realidades lacerantes ante las políticas de desarrollo, de ganancias para las grandes empresas de capital nacional y trasnacional. Es el contraste entre la riqueza y la pobreza, entre la miseria y la opulencia…Los extremos se tocan.

En Tabasco la ciudadanía goza de plena libertad de expresión, sin cortapisa alguna. Ahí está la gran variedad de medios que difunden esas voces genuinas. En medio de esta complejidad de medios, incluyendo las redes sociales, el diario Rumbo Nuevo desempeña el papel de interlocutor entre la población y el gobierno, entre la sociedad y el Estado federal.

73 años de vida tabasqueña, es un proceso de propia historia, con anécdotas, relatos, crónicas, reportajes, notas informativas; pero también se han expresado plumas literarias que han trascendido en las actividades políticas local y nacional. Rumbo Nuevo es un instrumento plural, sin adjetivos, más que la verdad de los hechos.

Rumbo Nuevo refleja el rostro de los acontecimientos cotidianos suscitados en los diversos rincones de este Tabasco bullicioso, sumergido entre el mito y el dogma, entre las costumbres que se vuelven leyes. Entre la idiosincrasia incapaz de modificarse para similar los nuevos tiempos, las nuevas realidades como el cambio climático, las bodas gay, las consecuencias letales de las contaminaciones de los residuos de las extracciones del petróleo, etcétera.

Ejemplo de realidad e idiosincrasia: Nacajuca no se parece a Balancán. Son las pautas culturales. Todo ello encierra Tabasco. De este modo el periodista de Rumbo Nuevo plasma en sus páginas las opiniones y los análisis. Estamos en la era de la globalización mental, donde el conocimiento del periodista absorbe todos los detalles y las informaciones constantes que emiten los líderes políticos de otras latitudes.

El periodista es el mejor sensor. En mi caso muy particular, Rumbo Nuevo no sólo he encontrado la libertad de expresar mis ideas y mis pensamientos con enfoques divergentes, sino que me ha servido como guía para mejorar día a día mi interpretación de los acontecimientos que suceden en Tabasco, en el país y en otras naciones.

Gracias a Rumbo Nuevo he logrado crecer profesionalmente. Gracias a mi amigo y director general de Rumbo Nuevo, Jorge Alberto Javier Quero, por darme esta oportunidad de seguir creciendo en el ejercicio del periodismo, a pesar de mis dolencias (no es ninguna excusa para interrumpir mis escritos). Gracias a mi amigo Rodolfo González Masa, que en paz descanse, por iniciarme en esta noble labor.

Gracias Rumbo Nuevo, adelante siempre adelante.

Humberto Iduarte

La libertad de expresión es mucho más amplia de lo que hacemos y podemos escribir.

Creo que en estos tiempos es importante dar a conocer y reconocer que la libertad de expresión es mucho más amplia que hace muchos años, esto significa que podemos escribir donde veamos, desde nuestra óptica hacia lo que sucede en este país y con una gran libertad.

Lógicamente hay un derecho de réplica que se acaba de aprobarse, una nueva ley en donde nos vuelven a poner entre dicho en acciones de demostrar con pruebas, cualquier acusación que podamos hacer y cualquier pronunciamiento en un nivel periodístico.

Y eso nos daña de cierta forma y nos afecta, porque ciertamente hay situaciones que decir, las cosas lo que uno ve, lo que se aprecia a simple vista y esto es como que se trata de coartar la libertad de expresión, desde este punto de vista sobre esta cuestión.

Y realmente sí existe la libertad expresión, claro que existe y ahora con las redes sociales, mucho más.

Qué significa Rumbo Nuevo, pues es sencillo, para la sociedad, para Tabasco significa que es un periódico con una gran experiencia en medios, con muchas décadas que se creó y ahora en estos tiempos, hemos visto un gran avance en los criterios que los directivos avalan.

Significa que las personas que están ahí, que colaboramos o contribuimos con nuestra opinión, lo podemos hacer de forma libre y eso significa que Rumbo Nuevo es el único diario de todas las voces, todas las expresiones son diferentes, criterios distinto y puntos de vista, en donde se puede con la libertad de expresión.

Por esa razón estoy orgulloso de pertenecer a este grupo, dónde yo puedo escribir lo más correcto, lo más viable para la sociedad.

Jesús Martell Chagoya

La libertad de Expresión es poder expresar de una manera absoluta y poder decir o manifestar lo que uno siente, pero ante todo hay que hacerlo con profesionalismo, eso es una de las partes esencial para que tenga más fe en uno, y creer en uno.

Porque si no uno no quiere sustenta en mentiras lo que escribe, que no se tiene, por eso debe existir la libertad de expresión.

Además aquí en Tabasco sí se puede ejercer la libertad de expresión, pero hay ciertas restricciones.

En este caso debemos respetar las normas para que puede existir esta libertad, tener las normas igual que en otras profesiones. Incluso como ejemplificar uno va manejando un vehículo, podemos manejar todo, pero así como eso, hay que respetar las reglas, no hay que confundir la libertad con el libertinaje, esa es exactamente es la expresión correcta.

Y que significa Rumbo Nuevo, es un foro de expresión en todos los sentidos, tanto político o social, en donde la gente esté enterado de las actividades y que se desarrolla en Tabasco, que además tiene mucha presencia, porque tiene muchos años.

Tiene mucha penetración de una manera global, pero siempre se ha hecho con profesionalismo.

Me gusta porque abarca todo lo que quiero y no es escandaloso. Para mí Rumbo Nuevo trabaja con calidad, es un nuevo espacio porque estuve en otros medios de comunicación, por más de 30 años en televisión, 7 años estado fuentes oficiales, por lo cual Rumbo Nuevo es mi casa, es una nueva forma de empezar y de ver de una manera sencilla, pero lo hago con libertad qué es lo que más me gusta, con libertad.