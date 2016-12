Despidos por alza a gasolina

El doctor en Economía Eduardo Rejón Cáceres, dijo que el bolsillo del mexicano no está en condiciones de soportar este incremento

Ciudad de México

Agencias

Despidos en el sector transporte, encarecimiento de las medicinas y productos de la canasta básica, serán parte de los resultados del nuevo incremento al precio de la gasolina, que ayer fue fijado por la Secretaría de Hacienda en 15.62 pesos la Magna y 17.39 pesos la Premium.

El doctor en Economía Eduardo Rejón Cáceres, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que el bolsillo del mexicano no está en condiciones de soportar este incremento, pues afirmó que aunque muchos no tienen vehículo la afectación será directa y en cadena.

“Si usted no tiene vehículo, indirectamente estos incrementos también le van a pegar porque compra medicinas que se trasladan en coches, frutas que viajan de un estado a otro, compra ropa que se confecciona y se traslada vía carretera”.

El doctor en finanzas aseveró que las condiciones económicas por las que atraviesa el país están generando medidas precipitadas las reformas no están funcionando.

“No se entiende por qué el gobierno no ha querido invertir en las famosas refinerías que originarían que la gasolina fuera en descenso. El presidente firmó un compromiso de bajar el precio de los combustibles pero al final no cumplió”.

El economista dijo que la dificultad para mantener los precios de lista en básicos, medicamentos, ropa, calzado, hasta desempleo por aquellos que optarán por parar sus vehículos de gasolina, podrían recibir al 2017.

Recordó que la Reforma Energética contempla una liberación del mercado pero hasta el año 2018. A partir de ahí podrá haber una competencia efectiva de la venta de este combustible y se espera que sea a la baja, no a la alza.

Actualmente, dijo Rejón Cáceres, la gasolina que se vende en estaciones alternas a gasolineras de Pemex, son expedidas por la paraestatal, por lo que el control de los precios, depende de ellos.

“Entre más cara esté la gasolina, la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios será mayor, es decir, el gobierno tendrá una mayor recaudación. Lo que no se vale es que sean medidas que afecten a la población de golpe con aumentos inmediatos”.

Precio oficial de la gasolina

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el precio oficial de la gasolina para la región de Córdoba. A partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de ese año, el litro de Magna tendrá un precio de 15.62 pesos, 17.39 para el caso de la Premium y 16.69 pesos el diésel.

El precio difundido presenta algunas variaciones en cada una de las 90 regiones en que la Secretaría de Hacienda distribuye al país. Córdoba pertenece a la región 17, integrada por 21 municipios.

De acuerdo a analistas, Veracruz tendrá el precio más barato por litro, será de 15.33 pesos para la región de Tlalixcoyan, Soledad de Doblado, Actopan, Alvarado, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Medellín de Bravo, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Veracruz y Boca del Río.

La dependencia explicó que los precios máximos representan aumentos de 14.2% para la gasolina Magna, 20.1% para la Premium y 16.5% para diésel, en comparación con los de diciembre de este año.