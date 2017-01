Despiden a 800 empleados

Las autoridades locales dieron a conocer que son 132 empleados de confianza y lista de raya los que fueron despedidos

Cunduacán

Redacción

Rumbo Nuevo

Unos 800 empleados de los Ayuntamientos de Cunduacán, Nacajuca y Macuspana, fueron despedidos este año (2017) de sus áreas laborales, pretextando sus administraciones para tener mejor eficacia y no afectar programas sociales adelgazar la nómina, y porque ya no son productivos.

En el municipio de Cunduacán fueron 132 las personas, de un total de mil 600 empleados que posee la nómina administrativa del municipio, que abandonaron sus puestos de confianza y lista de raya.

De esta forma, afirman sus autoridades, se evitará mayores gastos, pues la mayor parte del presupuesto está destinado al pago de sueldos y compensaciones. Fue José Alberto Torres Collado quien dio a conocer que está en marcha una exhaustiva revisión de las nóminas de los trabajadores de confianza, lista de raya y sindicalizados, a fin de determinar quiénes no son productivos para el municipio, o poseen rangos que no van con su perfil.

Sobre los despidos, autoridades locales dieron a conocer que son 132 empleados de confianza y lista de raya los que fueron despedidos.

“Tijeretazos” en Nacajuca Con la idea de “darle mayor atención a las demandas sociales”, el Ayuntamiento de Nacajuca prepara las tijeras para un promedio de 150 empleados de confianza, pues asegura de esta forma hacer “eficaz” al gobierno municipal.