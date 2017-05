Desempleo nos compete a todos

El obispo Gerardo de Jesús Rojas, llamó a todos los involucrados a sumar esfuerzos, y no dejar esta gran problemática solo a las autoridades estatales y federales

“La obligación de la creación de empleos no solamente le competen a las autoridades estatales o federales, sino a todos en general, desde la sociedad, instituciones crediticias hasta la Iniciativa Privada, ya que es un tema que le competen a todos”, señaló el obispo de Tabasco, monseñor Gerardo de Jesús Rojas

En su tradicional rueda de prensa, el prelado dejó en claro que a pesar de que Tabasco continúa entre los primeros lugares en incidencia de desempleo, y que a pesar de bajar dos décimas, el problema sigue vigente y causando problemas.

Por lo cual, dijo que el llamado no solamente es a la autoridad, sino a todos en general. “Por supuesto el problema del desempleo le competen tanto a las autoridades cómo a los gobiernos estatal como federal y municipal, así como las instituciones crediticias, a la sociedad, a los trabajadores y a la propia iniciativa privada, quienes de manera conjunta, debe trabajar para que con esta situación, cada quien ponga de su parte y con esta acción, lograr abatir este problema que ya tiene bastantes meses en primer lugar”.

No quiso abundar el obispo de Tabasco sobre la responsabilidad de cada uno de ellos, pero dijo que el tema del desempleo por supuesto, “le competen a cada una de las instancias gubernamentales, a la iniciativa privada, y a la sociedad, ya que si no existe en conjunto la búsqueda de creación del trabajo, evidentemente que este problema seguirá permanente y con muchos contratiempos”.

Dijo que evidentemente “la Iglesia no puede meterse en ese tema, es un asunto que le competen a las autoridades”, pero se hace un llamado a todas las partes, absolutamente todas las partes con la finalidad de abatir este problema.

De igual forma dijo que ante la fecha del día de las Madres, hay que reconocer la labor que realizan las mujeres porque son las que dan vida y que evidentemente, se tiene que felicitar y sobretodo, mejorar las condiciones que tienen cada una de estas desde su cuestión social, económica, moral y espiritual, por lo cual dijo que la Iglesia Católica se suma a esta celebración.