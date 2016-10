El desempleo no es culpa de Peña Nieto. La reforma energética está bien, afirma Gina Trujillo

Destacó que no se puede culpar de las acciones implementadas por la crisis petrolera en la entidad, y que es necesario volver a reactivar el agro del estado

“Una golondrina no hace invierno” fue la aseveración de la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Tabasco, Georgina Trujillo Zentella por la salida de Jesús Alí de este organismo, donde reconoció que “todas las salidas pesan”, negando que se estén quedando solos en este partido.

En entrevista con los medios, la representante popular también destacó que la crisis de desempleo no es solamente resultado de una reforma energética “y si la quieren colocar en este tenor, es por la baja de la caída de los precios del hidrocarburo, pero son muchos los factores que se tienen”.

Sobre el tema de Jesús Alí de la Torres, de entrada la diputada señaló que “es una decisión personal y soy respetuosa de esta situación”.

Se le cuestionó si esta afecta severamente al PRI y respondió: “Una golondrina no hace un invierno”, al negar de que el PRI podría quedarse sin representantes o líderes partidistas.

“No tengo nada que opinar; yo respeto”.

Y si esto afecta su futuro, respondió que “estamos en 2016; falta un mucho para el 2018; yo lo he dicho ya en reiteradas ocasiones que si aspiro a ser la candidata del PRI al gobierno de estado”.

Precisó que “todas las renuncias son lamentables, no son definitivas para elevar o retroceder a un partido político”.

Indico que es necesario que se imponga ya la estabilidad en el partido. “Hay una dirigencia que está vencida, no es responsabilidad de Miguel Ángel Valdivia, es una situación que se generó desde la Comité Ejecutivo Nacional y espero que en los próximos días, se pueda resolver con un delegado de tiempo completo e iniciar la renovación de la dirigencia”.

No por la Reforma Energética

En torno al tema del desempleo, la representante federal dijo que “ello no tiene que ver con la reforma energética; sino por el contrario, se tiene que armarse de la caída del precio del petróleo”, pero hace hincapié que eso está en todo el país y “no tiene nada que ver con la reforma”.

Ante el repunte de desempleo en la entidad, señaló que los empresarios deben de aprovechar las ventanas de oportunidades que abre la reforma energética, generando cadenas de valor que le permitan a los tabasqueños formar empresas que puedan trabajar en el sector petrolero, formar capital humano que puedan emplearse con salarios dignos en el sector energético.

Cuestionada de cómo despretrolizar al estado si al mismo tiempo se le está haciendo recortes al campo, Trujillo Zentella dijo que se tiene que hacer una revisión del presupuesto de la entidad, pero de ante mano señaló que se tiene que destinar mayores recursos para para potenciar el crecimiento del sector agropecuario.