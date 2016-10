Desempleo es problema de todos: Fócil

“El problema del desempleo no se le tiene que achara directamente a las instancias gubernamentales, sino a todos los actores como son los propios sindicatos y la iniciativa privada, que no logran aportar su granito de arena para atender este problema, que se torna cada día más preocupante”, señaló el presidente de la Comisión de Fomento Económico del Congreso estatal, diputado Juan Manuel Fócil.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, el representante popular del Partido de la Revolución Democrática estableció que “crecimos en un tema en donde, por diversas circunstancias, no se logra atender este problema”.

Indicó que “todos los sectores están fallando; desde la instancia gubernamental en sus tres niveles de gobierno porque no otorgan la seguridad que se requiere para que aterricen inversiones de otras latitudes, con eso empezamos”.

“Están fallando los sindicatos, porque están presionando mucho a las empresa para que les entreguen los contratos de las obras, de lo que vienen a realizar y esto preocupa”.

“Tenemos que los sindicatos presionan para tener contratos y violenta las relaciones con las empresas, que con inversiones de Tabasco buscan crear empleos”.

Y destacó que “no solamente echarle la culpa al gobierno estatal; con ello no vamos a resolver nada, lo que se necesita son recursos que vengan de todos partes para que Tabasco pueda tener mejor presupuesto y volvemos a lo mismo de antes”.

Así como la iniciativa privada “que debe perciben y generar estrategias y así incentivar el empleo”, donde también se requiere de una reestructuración de la Administración Estatal para generar nuevas fuentes de empleo.

“Son muchos factores que dé deben estar analizando, pero aquí en particular nadie es responsable directo; todos tenemos que ver en que Tabasco ocupe por varios meses, el primer lugar de desempleo”.