Desconocido el proceso electoral

Enfatizó que es necesario revisar las funciones y labores de cada organismo, para saber cómo se realizará el proceso electoral del próximo año

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Para el representante partidista ante los diversos organismos electorales en Tabasco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Martín Darío Cáceres, dejó en claro que “si se tienen problemas visibles en torno a qué el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quienes no cuenta con los recursos suficientes para sacar adelante la elección, ya que dijo que a unos meses de iniciar el proceso, no se sabe ni siquiera cuánto les darán ni cómo lo van a ejercer.

En este sentido, al ser entrevistado por los medios de comunicación, dijo que si continúa este problema de “inanición” en el que se encuentra el local, tampoco podría tenerse la facilidad de poder instalar todos los consejos distritales en el mes de diciembre, no obstante que hay un plazo legal para .

También destacó que se debe “cumplir, ya que dijo que con esta situación pues evidentemente la elección para el próximo año de manera local que se encuentra en riesgo”.

En este sentido, Martín Darío Cáceres dijo que hasta el momento no existe por parte del instituto Electoral una “calendarización en la forma que se harán llegado los recursos que se han venido solicitando la secretaría de finanzas del gobierno tabasqueño”.

A cuatro meses del proceso ordinario

Agregó es más “ni siquiera existe un compromiso para que se entreguen estos dineros”, por lo cual dijo que es evidente que deben realizarse acciones emergentes.

Mencionó que “estamos a cuatro meses de que arranque el proceso ordinario 2017-2018 de manera legal y existe el riesgo de que se verifiquen las elecciones locales y el órgano electoral no tiene tiempo los recursos suficientes Por lo cual dijo que a pesar de que no se le tiene mucha confianza al mismo debe tener los dineros para llevar a cabo en elecciones y no poner en riesgo la democracia en Tabasco