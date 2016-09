Desconoce Morena a Evaristo

Adán Augusto López Hernández deslindó a Morena de la agrupación creada por Evaristo Hernández Cruz, promoviendo el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador en tiempos no electorales, “no queremos que se nos vaya a sancionar”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Adán Augusto López Hernández, dirigente en Tabasco del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deslindó a esta agrupación de la creada por Evaristo Hernández Cruz, quien utiliza las siglas de este partido ante los organismos electorales, pues como promueve el voto a favor de Andrés López Obrador en tiempos no electorales, “no queremos que se nos vaya a sancionar”.

En entrevista con la XEVT, con el conductor Manuel Sibilla Oropesa, el senador con licencia dijo que el ex priista, quien se dijo que apoya a Andrés López Obrador, pero no a Morena, pues sencillamente es su decisión, pero que se deslinda completamente de la agrupación “Primero AMLO, un millón de amigos”.

“Morena Tabasco se deslinda de las actividades que lleve a cabo a título propio, la Asociación Civil “Primero AMLO, un millón de amigos”, donde el dirigente estatal de este partido político, Adán Augusto López Hernández, planteó que se encuentra ocupado y preocupado en la construcción de una estructura fuerte que pueda ayudar desde la entidad al proyecto nacional de Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la aparición de la Asociación Civil “Primero AMLO, un millón de amigos”, Adán Augusto López Hernández, aclaró que el partido no avala la estructura de Evaristo Hernández Cruz, por lo que la dirigencia del partido se deslinda de ese tipo de estructuras.

Recordó que el ex alcalde de Centro, tampoco se ha afiliado al partido que a nivel nacional su presidente es Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, consideró como algo “normal” que Evaristo Hernández haya dicho que no “quiere nada con morena, solo con AMLO” y como tal “entendemos el mensaje, hemos tomado nota del comunicado”.

En tal sentido se dijo respetuoso de la decisión de los ciudadanos y de la afiliación que cada uno tenga.

Decir Morena no va a querer nada con Evaristo, lo que sí te digo es que Morena apela a la conciencia de todos los ciudadanos tabasqueños”, expuso.

Aseveró que Morena no se puede separar de Andrés Manuel López Obrador, pues sin duda “son inseparables”.

Evitar problemas legales

Y con el propósito de evitar problemas legales en las próximas elecciones, anunció que la dirigencia estatal de Morena Tabasco, presentará un recurso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC), para deslindarse de todas las actividades que realiza la asociación “Primero AMLO, un millón de amigos”, que ya se encuentra presuntamente recolectando firmas en apoyo a López Obrador.

“No compartimos esa visión numérica de un millón de amigos, es imposible, imagínate, si yo fuese a conseguir un millón de amigos entre priistas y perredistas y la sociedad civil, ¿Dónde dejas a Morena?, cuando tiene una estructura y una meta específica”, apuntó.