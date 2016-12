Descarta encarnar a Lupita D’Alessio

El proyecto, en lo particular fue muy deseado, pero las cosas se dan cuando se tienen que dar

Ciudad de México

Notimex

La participación de Kika Édgar está descartada para interpretar a Lupita D’Alessio en la serie biográfica que se planea hacer acerca de la cantante mexicana.

“Sí, puede ser que está descartada. El proyecto, en lo particular fue muy deseado, pero las cosas se dan cuando se tienen que dar. Es la forma en que siempre tenemos que fluir y cuando no se dan, no se dan”, expresó Kika Édgar.

Reservada en contar los detalles la actriz y cantante, dijo que no se llegó a un acuerdo debido a la diferencia de opiniones entre las casas productoras que estarán involucradas.

“También en lo que se necesita para interpretar a un personaje tan fuerte como ese. No hemos vuelto a hablar”, aseveró.

Sin embargo, Kika no se detiene en esa opción, pues ya analiza otras ofertas de televisión que llaman su atención.

“La leona dormida” es el título de la serie de televisión que producirán los primos Santiago y Rubén Galindo para la empresa Televisa y que planean estrenar en abril o mayo de 2017. Lolita Cortés es otra de las candidatas para dar vida a la artista.

Kika Édgar informó que a mediados de enero de 2017 retomará la gira de promoción de su más reciente disco “Nuevas canciones”. Se presentará en concierto en Querétaro, Chilpancingo y otras plazas del país.