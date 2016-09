Desarrollo no se detiene

El edil dio el banderazo para iniciar las acciones de desazolve y limpieza de drenajes y el vaso regulador de “La Pólvora”

Por fin y luego que por más de 30 años permaneciera en el olvido, el ayuntamiento de Centro, inicio la limpieza y retiro de material orgánico en dos hectáreas del vaso regulador “La Pólvora”, ubicado entre las colonias Mayito y Reforma. A petición de las delegadas Virginia Herrera García, de la colonia Mayito y Romana Muñoz Hernández de la colonia Reforma, así como también de un grupo de corredores que asisten al parque La Pólvora, Gerardo Gaudiano tomó cartas en el asunto y de inmediato instruyó para que se realizaran los trabajos.

“En mi gobierno no dejamos las cosas para mañana, yo siempre he sido una persona que entiende y atiende a la gente, por eso cuando me comprometo, superviso que las cosas se hagan de inmediato, sin más trámites burocráticos y sin más papeleo que la solicitud de la gente”, señaló de manera clara y contundente, Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente municipal de Centro.

Acompañado de sus colaboradores de Obras Publicas y SAS, Gerardo Gaudiano dio el banderazo de arranque a la limpieza y retiro de maleza y popal en dos hectáreas del vaso regulador “La Pólvora”, ubicado entre las colonias Mayito y Reforma, y de manera ´paralelas se inició la segunda etapa del desazolve y limpieza de drenajes y pozos de visita, en esta popular colonia.

El edil capitalino señaló que, ante la petición de los habitantes y las autoridades delegacionales, la administración municipal realizará por un periodo de 30 días, el desazolve del vaso regulador “La Pólvora”. “Vamos a retirar todo el lirio, el monte, la maleza, todo el material orgánico para que este vaso regulador de La Pólvora quede en óptimas condiciones como se merecen los vecinos de la colonia Mayito y Reforma”, dijo.

Gaudiano Rovirosa informó que con estos trabajos se da inicio de igual forma en la colonia Mayito a la segunda etapa de desazolve de la red de drenaje, así como en las colonias Reforma, Municipal y Nueva Villahermosa, lo cual dijo, ayudará en mucho para enfrentar la temporada de lluvias, sin embargo fue enfático al pedir a los vecinos que ayuden al municipio evitando tirar basura en las calles.

Siguiendo con la rehabilitación

En este mismo orden de ideas y de manera espontánea, el representante de la empresa VEASA, ingeniero Saúl Vera Ochoa, se comprometió a rehabilitar la caseta de policía de esta área, que en estos momentos solo sirve como guarida de delincuentes ya que se encuentra en una situación deplorable. Me sumo a la iniciativa de la administración municipal de “Adoptar una caseta”. En este sentido, Gerardo Gaudiano agradeció por el interés de participar en esta iniciativa que contribuye a mejorar la seguridad de los habitantes, además del apoyo que la empresa VEASA está realizando al proporcionar la máquina despalotizadora y dos retroexcavadoras para el desazolve del vaso regulador “La Pólvora”, “El compromiso es de que si yo rehabilito la caseta, ésta tenga elementos de la policía las 24 horas, ese es el compromiso, yo le entro con la rehabilitación, pero que Seguridad Pública le entre con el personal, así que los vecinos de estas colonias salieron ganando porque también se rehabilitará la caseta”, indicó ante funcionarios del Ayuntamiento de Centro.