Derbez al estilo de las Kardashian

El actor expresó sentirse orgulloso de la carrera que han desarrollado sus tres hijos mayores

Ciudad de México

Notimex

El actor Eugenio Derbez dijo que varios productores ya le han propuesto hacer una serie que se enfoque en su familia, al estilo de “Keeping Up with the Kardashians”, sólo falta que encuentre un buen guion para que se lleve a cabo.

“Se nos antoja mucho hacer una serie con toda la familia, somos como los Kardashian mexicanos, se nos ocurrió que podría ser algo interesante, no tanto como ‘reality’, pero sí una serie que sea un reflejo de nuestras vidas”, declaró.

Agregó que la idea ya está, pues han habido varias propuestas de algunos realizadores para llevarlo a la pantalla chica.

“En este proyecto mi mujer sería mi esposa, mis hijos actuarían como mis hijos, sería muy interesante ver a toda la familia en un mismo proyecto. Siempre digo que me traigan un buen libreto y con mucho gusto lo hacemos”, agregó a los medios.

Mencionó que se siente orgulloso de sus tres hijos mayores: Aislinn, Vadhir y José Eduardo, pues está consciente que no es fácil sobresalir en esta carrera artística y que le da gusto que están dedicados a su profesión, lejos del libertinaje.

“A mí me costó mucho trabajo conseguir mis propias oportunidades con el apellido de mi mamá encima y para ellos también fue muy difícil al principio, pero han ido demostrando que tienen trabajo y que no están aquí por su padre o madre”, subrayó.

De Vadhir opinó que ha sido un “estuche de sorpresas”, porque no sabía que cantaba, ni que bailaba, hasta que lo vio en un programa en Estados Unidos.

Acerca de Aislinn, quien protagoniza la película “Qué pena tu vida”, indicó que quiere trabajar con ella, por lo que están laborando en desarrollar un proyecto y que lo más seguro es que sea para cine, en vez de televisión.

“Deseo enseñarle a producir, a que cree su propio proyecto, estamos trabajando en algo, pero no es ninguna serie televisiva, no puedo hablar mucho todavía, porque vamos a comprar los derechos para una película”, informó.